Sassari: bilancio di previsione da 298 milioni
Cor 19:11
Sassari: bilancio di previsione da 298 milioni
Per il sindaco Giuseppe Mascia non solo «è stata data la massima attenzione alle emergenze sociali e ai servizi essenziali, ma «la stesura del Bilancio ha coinvolto settori comunali, organizzazioni sindacali, comitati di quartiere e associazioni, mirando a intercettare le reali esigenze della città»
Sassari: bilancio di previsione da 298 milioni

SASSARI - Una “manovra finanziaria” da 298 milioni di euro, in cui la parte del leone tra le entrate la fanno i tributi comunali – a iniziare dagli oltre 33 milioni della Tari e i 22 milioni abbondanti dell’Imu – e i 25 milioni provenienti dal Fondo unico della Regione Sardegna, mentre in uscita emerge l’incremento delle spese correnti, partendo dai 67 milioni di euro per contrastare le emergenze in ambito sociale per proseguire con i 38 milioni per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, con i 30 milioni che servono per far girare la macchina amministrativa a pieno regime e con i 13 milioni destinati all’istruzione e al diritto allo studio. Sono i numeri del Bilancio di previsione approvato questa mattina (martedì) dal consiglio comunale di Sassari su proposta dell’assessore alle Finanze, al Bilancio, alla Programmazione e all’Innovazione, Giuseppe Masala. Per il sindaco Giuseppe Mascia non solo «è stata data la massima attenzione alle emergenze sociali e ai servizi essenziali, ma «la stesura del Bilancio ha coinvolto settori comunali, organizzazioni sindacali, comitati di quartiere e associazioni, mirando a intercettare le reali esigenze della città».
