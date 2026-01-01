Cor 13:47 Classica al Teatro Verdi: sei concerti Dal 20 marzo al 15 maggio il Teatro Verdi riapre le sue porte per la storica stagione concertistica di Sassari I grandi interpreti della musica, curata per il sedicesimo anno dalla Cooperativa Teatro e/o Musica



SASSARI - Dal 20 marzo al 15 maggio il Teatro Verdi riapre le sue porte per la storica stagione concertistica di Sassari I grandi interpreti della musica, curata per il sedicesimo anno dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Sei serate in due mesi porteranno nel cuore della città grandi artisti italiani e internazionali, fra tradizione classica e ricerca, fra jazz e musical, in una rassegna ormai punto di riferimento degli appuntamenti culturali del territorio. La stagione è organizzata con il contributo della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna. La campagna abbonamenti è già aperta online e al botteghino del Teatro Verdi, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Sono previsti sconti per chi si abbona entro il 27 febbraio e per gli studenti grazie alla collaborazione con ERSU Sassari. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.30.



«La stagione 2026 rappresenta un giro di boa della nostra attività – spiega Stefano Mancini, presidente e direttore artistico di Teatro e/o Musica –. Lo scorso anno abbiamo festeggiato 50 anni di attività e ora ripartiamo con nuovo entusiasmo, con grandi artisti internazionali e l’originalità delle proposte che il pubblico ha sempre apprezzato nel prestigioso Teatro Verdi, tra i pochissimi in Italia riconosciuti come monumento nazionale». Si comincia venerdì 20 marzo con la pianista Martina Consonni – accompagnata dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra, l’ensemble stabile del Konzertmeister Guglielmo de Stasio – che proporrà brani di Haydn, Rossini e Mendelssohn. Diplomata in pianoforte a soli 14 anni, Martina Consonni ha debuttato a 10 anni con la Bacau Philarmonic Orchestra e si è esibita in prestigiose sale internazionali, tra cui la Berliner Philharmonie, la Royal Albert Hall di Londra, la Fenice di Venezia e la Scala di Milano.



Giovedì 26 marzo salirà sul palcoscenico del Verdi il violinista Dejan Bogdanovich che insieme alla Teatro Verdi Chamber Orchestra eseguirà musiche di Bach e Mendelssohn. Fin da giovanissimo l’artista ha conquistato pubblico e critica grazie a un’assoluta padronanza strumentale e a un suono di straordinaria bellezza, uniti a una grande capacità interpretativa, tanto da guadagnarsi il titolo di “genio del colore”. Si torna in teatro giovedì 16 aprile con l’orchestra di casa e il violista Danilo Rossi in un programma tra Hoffmeister e un’originale Beatles Suite. Subito dopo il diploma, a 19 anni Rossi supera il concorso per prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, ruolo che ricopre fino a gennaio 2022, diventando il più giovane strumentista nella storia del Teatro a ottenere tale incarico. Venerdì 24 aprile spazio al grande jazz con il pianista Maurizio Baglini che porterà a Sassari l’iconico The Köln Concert di Keith Jarret, concerto che nacque improvvisato nel 1974. Interprete dal forte spirito di ricerca, Baglini ha vinto a 24 anni il prestigioso World Music Piano Master di Montecarlo ed è ospite regolare delle principali istituzioni musicali in tutto il mondo.



Giovedì 7 maggio la Teatro Verdi Chamber Orchestra trasporterà il pubblico nelle atmosfere dei musical con Una notte a Broadway. Guidati dal Konzertmeister Guglielmo de Stasio, i musicisti attraverseranno l’oceano sulle celebri melodie e i ritmi inconfondibili verso le luci di New York, tra spettacolo e grande tradizione. A chiudere la rassegna 2026, venerdì 15 maggio, sarà il duo formato da Gianfranco Bortolatoall’oboe e Irenè Fiorito al violino con la Teatro Verdi Chamber Orchestra, in una serata dedicata alla musica barocca con brani di Marcello, Vivaldi, Albinoni e Bach. Gianfranco Bortolato, solista dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, è considerato uno dei più autorevoli oboisti del panorama italiano. Irenè Fiorito, diplomata quindicenne col massimo dei voti al Conservatorio S. Cecilia di Roma, svolge un’intensa attività concertistica come solista e camerista in importanti istituzioni musicali italiane ed europee.