Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › 94 mln per nuovi cantieri nel 2026: c´è Alghero
S.A. 17:50
94 mln per nuovi cantieri nel 2026: c´è Alghero
Tra le opere che verranno realizzate attraverso le risorse riprogrammate ci sono interventi nella viabilità (locale e regionale) per un valore di oltre 37 milioni di euro a cui si aggiungono altri 35 milioni per specifici interventi nei comuni di Benetutti, Fonni, Alghero e Onanì e manutenzione straordinaria della rete di Province e Città metropolitane oltre a risorse spendibili dai Comuni in forma associata e dalle Unioni dei comuni
94 <i>mln</i> per nuovi cantieri nel 2026: c´è Alghero

ALGHERO - È stata approvata la riprogrammazione delle risorse di opere già finanziate tramite i mutui investimenti approvati a partire dal 2010 (con le leggi regionali 40/2018, 49/2018 e 15/2010), per un valore complessivo di oltre 94 milioni di euro da destinare ad altre opere e da spendere entro il 2026: «dopo uno scrupoloso lavoro di monitoraggio delle risorse disponibili per le opere pubbliche e dei relativi cronoprogrammi – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, che ha proposto la delibera approvata dalla Giunta – abbiamo registrato l’impossibilità di rispettare le tempistiche per la spendita delle risorse finanziate dai mutui investimenti, per questo abbiamo individuato altre opere urgenti, per il medesimo valore finanziario, da realizzare nei tempi grazie alle stesse risorse. È un metodo che stiamo adottando su tutte quelle fonti finanziarie dove è possibile farlo, perché non possiamo permetterci di perdere neanche un euro a fronte di numerose opere, tra cui rete viaria, sistema idrico e infrastrutture in genere che sono particolarmente urgenti da realizzare o da ultimare».

Tutta la quota definanziata andrà a favore dunque di altri interventi la cui allocazione e la cui attuazione e spendita di risorse, è compatibile con la scadenza della fonte finanziaria e che riguarda prevalentemente opere contenute nelle graduatorie dei bandi deliberati in precedenza dalla Giunta regionale lo scorso giugno. Tra gli interventi rifinanziati troviamo la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna, progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti Locali, interventi nella viabilità di interesse locale e regionale, realizzazione di un programma pluriennale di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, interventi di riqualificazione dei centri urbani e degli edifici pubblici. A queste opere si aggiungono quelle relative ad alcuni interventi su infrastrutture viarie e portuali, affidati in qualità di Soggetto attuatore alle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, che presentano criticità legate all’insufficienza dei finanziamenti disponibili, ascrivibili a tre distinte tipologie: interventi sulla viabilità locale finanziati nell’ambito del programma FSC 2021/2027; interventi sulla viabilità locale in fase di attuazione, per i quali si è resa necessaria una maggiore dotazione finanziaria per coprire i costi di realizzazione; interventi di portualità turistica in fase di attuazione, per i quali si è reso necessario un incremento di risorse per l’esecuzione dei lavori.

Tra le opere che verranno realizzate attraverso le risorse riprogrammate ci sono interventi nella viabilità (locale e regionale) per un valore di oltre 37 milioni di euro a cui si aggiungono altri 35 milioni per specifici interventi nei comuni di Benetutti, Fonni, Alghero e Onanì e manutenzione straordinaria della rete di Province e Città metropolitane oltre a risorse spendibili dai Comuni in forma associata e dalle Unioni dei comuni. Oltre 11 milioni per la riqualificazione dei centri urbani e degli edifici pubblici. Poco più di 9 milioni per interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree a rischio idraulico. Per la portualità turistica sono stati programmati oltre 1,2 milioni per la riqualificazione e potenziamento del porto turistico e porto pescatori di Torregrande e 100 mila euro per la realizzazione di bunkeraggio, arredi, impianti e completamento del fabbricato servizi destinati al comune di Baunei.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/12Circonvallazione e rifiuti, un passo avanti
23/12Risplendono le antiche fontane sennoresi
22/12Via ai lavori per il centro intermodale
22/12Lavori alla chiesa campestre di Sennori
22/12Lavori al Coghinas slittano a fine 2026
20/12Apre a Sassari il Centro Giovani Santa Caterina
20/12Centro intermodale: consegna lavori a Sassari
12/12«Primo pescato ancora chiuso, famiglie colpite»
11/12Consorzio Bonifica: 23 mln per 5 nuove opere
10/12Mercato primo pescato ancora chiuso: malumori
« indietro archivio opere »
2 gennaio
Due motorhome per gli screening oncologici
2 gennaio
Lirica a Sassari: il 3 gennaio Dave Monaco in concerto
2 gennaio
Protezione Civile: Regione investe 10 milioni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)