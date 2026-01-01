S.A. 17:50

94 mln per nuovi cantieri nel 2026: c´è Alghero

ALGHERO - È stata approvata la riprogrammazione delle risorse di opere già finanziate tramite i mutui investimenti approvati a partire dal 2010 (con le leggi regionali 40/2018, 49/2018 e 15/2010), per un valore complessivo di oltre 94 milioni di euro da destinare ad altre opere e da spendere entro il 2026: «dopo uno scrupoloso lavoro di monitoraggio delle risorse disponibili per le opere pubbliche e dei relativi cronoprogrammi – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, che ha proposto la delibera approvata dalla Giunta – abbiamo registrato l’impossibilità di rispettare le tempistiche per la spendita delle risorse finanziate dai mutui investimenti, per questo abbiamo individuato altre opere urgenti, per il medesimo valore finanziario, da realizzare nei tempi grazie alle stesse risorse. È un metodo che stiamo adottando su tutte quelle fonti finanziarie dove è possibile farlo, perché non possiamo permetterci di perdere neanche un euro a fronte di numerose opere, tra cui rete viaria, sistema idrico e infrastrutture in genere che sono particolarmente urgenti da realizzare o da ultimare».



Tutta la quota definanziata andrà a favore dunque di altri interventi la cui allocazione e la cui attuazione e spendita di risorse, è compatibile con la scadenza della fonte finanziaria e che riguarda prevalentemente opere contenute nelle graduatorie dei bandi deliberati in precedenza dalla Giunta regionale lo scorso giugno. Tra gli interventi rifinanziati troviamo la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna, progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti Locali, interventi nella viabilità di interesse locale e regionale, realizzazione di un programma pluriennale di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, interventi di riqualificazione dei centri urbani e degli edifici pubblici. A queste opere si aggiungono quelle relative ad alcuni interventi su infrastrutture viarie e portuali, affidati in qualità di Soggetto attuatore alle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, che presentano criticità legate all’insufficienza dei finanziamenti disponibili, ascrivibili a tre distinte tipologie: interventi sulla viabilità locale finanziati nell’ambito del programma FSC 2021/2027; interventi sulla viabilità locale in fase di attuazione, per i quali si è resa necessaria una maggiore dotazione finanziaria per coprire i costi di realizzazione; interventi di portualità turistica in fase di attuazione, per i quali si è reso necessario un incremento di risorse per l’esecuzione dei lavori.



Tra le opere che verranno realizzate attraverso le risorse riprogrammate ci sono interventi nella viabilità (locale e regionale) per un valore di oltre 37 milioni di euro a cui si aggiungono altri 35 milioni per specifici interventi nei comuni di Benetutti, Fonni, Alghero e Onanì e manutenzione straordinaria della rete di Province e Città metropolitane oltre a risorse spendibili dai Comuni in forma associata e dalle Unioni dei comuni. Oltre 11 milioni per la riqualificazione dei centri urbani e degli edifici pubblici. Poco più di 9 milioni per interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree a rischio idraulico. Per la portualità turistica sono stati programmati oltre 1,2 milioni per la riqualificazione e potenziamento del porto turistico e porto pescatori di Torregrande e 100 mila euro per la realizzazione di bunkeraggio, arredi, impianti e completamento del fabbricato servizi destinati al comune di Baunei.