Alguer.itnotiziealgheroCronacaSicurezza › Alghero, controlli a tappeto in città. Carabinieri: 67 fermi e 31 auto
Cor 11:33
Alghero, controlli a tappeto in città
Carabinieri: 67 fermi e 31 auto
I Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno proseguito anche nel corso degli ultimi giorni le attività di controllo del territorio dopo i numerosi fatti di cronaca che negli ultimi tempi hanno allertato residenti e operatori commerciali
Alghero, controlli a tappeto in città. Carabinieri: 67 fermi e 31 auto

ALGHERO - Nella serata di venerdì i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un servizio coordinato ad ampio raggio nel centro cittadino finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme in materia amministrativa e sanitaria. Nel corso dell’operazione sono state complessivamente identificate 67 persone e controllati 31 veicoli.

In tale contesto, un ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a controllo mentre si trovava a bordo della sua autovettura venendo trovato in possesso di uno sfollagente telescopico e di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Contestualmente è stato effettuato un accesso ispettivo presso un’attività di ristorazione con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari che hanno accertato violazioni in materia igienico-sanitaria e nella corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP, nonché l’omessa comunicazione alla competente Autorità sanitaria di alcune modifiche apportate alla struttura.

È stata inoltre riscontrata la presenza di un lavoratore irregolare e per tali ragioni, a carico del gestore dell’attività commerciale, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 7.000 euro. Le attività di controllo del territorio condotte dall’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza e della legalità proseguiranno con costanza anche nelle prossime settimane.
