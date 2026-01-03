S.A. 9:00 400 nuove piantine al Bee Garden Alghero In questi giorni sono state piantate altre 400 nuove piantine, tra tamerice, corbezzolo e carrubo, andando ad arricchire ulteriormente il patrimonio botanico del parco apistico



ALGHERO - Il Bee Garden di Alghero continua a espandersi, confermandosi come un’oasi unica di biodiversità e sostenibilità. In questi giorni sono state piantate altre 400 nuove piantine, tra tamerice, corbezzolo e carrubo, andando ad arricchire ulteriormente il patrimonio botanico del parco apistico. Ogni pianta rappresenta un prezioso contributo alla vita delle api e degli insetti impollinatori, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema. La scelta di specie autoctone come il corbezzolo e il carrubo, insieme alla resistente tamerice, dimostra l’impegno del Bee Garden nel promuovere la biodiversità locale e nel creare habitat sicuri per la fauna selvatica.



«Il Bee Garden non smette di crescere - dichiara Davide Maffei, coordinatore del parco -. Ogni stagione aggiungiamo nuove piante, colori e profumi, rafforzando il nostro ruolo nella salvaguardia della natura e nella sensibilizzazione delle comunità sulla tutela delle api». Il progetto invita la cittadinanza «a partecipare attivamente, scoprendo il valore delle piante e degli insetti impollinatori e contribuendo a un futuro più verde e sostenibile. Con queste nuove piantine, il Bee Garden si conferma un luogo vivo, dinamico e in continua espansione».