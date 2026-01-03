Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteAmbiente › 400 nuove piantine al Bee Garden Alghero
S.A. 9:00
400 nuove piantine al Bee Garden Alghero
In questi giorni sono state piantate altre 400 nuove piantine, tra tamerice, corbezzolo e carrubo, andando ad arricchire ulteriormente il patrimonio botanico del parco apistico
400 nuove piantine al Bee Garden Alghero

ALGHERO - Il Bee Garden di Alghero continua a espandersi, confermandosi come un’oasi unica di biodiversità e sostenibilità. In questi giorni sono state piantate altre 400 nuove piantine, tra tamerice, corbezzolo e carrubo, andando ad arricchire ulteriormente il patrimonio botanico del parco apistico. Ogni pianta rappresenta un prezioso contributo alla vita delle api e degli insetti impollinatori, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema. La scelta di specie autoctone come il corbezzolo e il carrubo, insieme alla resistente tamerice, dimostra l’impegno del Bee Garden nel promuovere la biodiversità locale e nel creare habitat sicuri per la fauna selvatica.

«Il Bee Garden non smette di crescere - dichiara Davide Maffei, coordinatore del parco -. Ogni stagione aggiungiamo nuove piante, colori e profumi, rafforzando il nostro ruolo nella salvaguardia della natura e nella sensibilizzazione delle comunità sulla tutela delle api». Il progetto invita la cittadinanza «a partecipare attivamente, scoprendo il valore delle piante e degli insetti impollinatori e contribuendo a un futuro più verde e sostenibile. Con queste nuove piantine, il Bee Garden si conferma un luogo vivo, dinamico e in continua espansione».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/1/2026
Forestale e Vigilanza Ambientale: bando per 22 posti
Pubblicato il bando di concorso per la selezione di ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nella Regione Sardegna
18/1214 nuovi cestini smart nel Lungomare
14/12Le Radici del Futuro: Carbonia, Arborea, Fertilia
11/12Novità sul servizio di raccolta dei rifiuti a Bosa
10/12Sicurezza, ambiente, randagi: convenzione a Porto Torres
8/12Il caso: Alghero ha il suo Sfigalbero
6/12Adapt Wise, secondo incontro all´Ipia
4/12Bonifica amianto: approvati interventi 2025
4/12I sardi in piazza contro la speculazione energetica
28/11Transizione energetica, incontro ad Alghero
24/11Rifiuti: aggiudicazione, da gennaio nuovo appalto
« indietro archivio ambiente »
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
5 gennaio
«Ritardi incivili per algherese malata di Sla»
5 gennaio
47 famiglie protestano: bus fino a Carrabuffas



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)