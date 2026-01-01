Cor 9:00 C´è la fase Interregionale per la Pallacanestro Alghero Inizia oggi, sabato 28 Febbraio alle ore 14 a Empoli una nuova, entusiasmante avventura per la Pallacanestro Alghero, che si prepara alla prima trasferta stagionale contro la Sesa Biancorosso Empoli



ALGHERO - Sono 48 le società inserite negli 8 gironi interregionali del Campionato Under 17 d’Eccellenza maschile, competizione valida per l’assegnazione del Trofeo “Claudio Monti” stagione sportiva 2025/2026, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. La seconda fase prevede gironi interregionali composti da 6 squadre: la prima classificata accederà direttamente alle Finali Nazionali, mentre seconda, terza e quarta dovranno affrontare gli spareggi per proseguire il cammino verso il titolo.



«C’è grande orgoglio in casa Alghero per il primo importante obiettivo raggiunto. Il gruppo si è dimostrato unito, determinato e animato da una forte voglia di migliorare giorno dopo giorno. Mantenere il giusto equilibrio sarà fondamentale, soprattutto nei momenti di difficoltà che inevitabilmente si presenteranno nel corso della stagione». La nuova formula federale rende il torneo ancora più competitivo. Per la Pallacanestro Alghero l’obiettivo è chiaro: conquistare l’accesso alle Finali Nazionali. Serviranno lavoro quotidiano, concentrazione ed entusiasmo per centrare un traguardo così prestigioso.



Per gli atleti della SAP Alghero, confrontarsi con coetanei provenienti da importanti realtà nazionali rappresenta un’opportunità di crescita fondamentale. Questo percorso abituerà la squadra a un’intensità di gioco superiore e a un livello fisico più elevato, rafforzando la fiducia nei propri mezzi. Un aspetto che potrà fare la differenza nei momenti decisivi delle partite. Il punto di forza più grande resta il gruppo. La coesione costruita nel tempo permette di dare sempre qualcosa in più del massimo: un pallone vagante, un rimbalzo conquistato, un incoraggiamento al compagno. L’interzona sarà il banco di prova ideale per misurarsi e mettersi alla prova. La squadra lotterà dal primo al quarantesimo minuto di ogni gara, valorizzando le individualità al servizio del collettivo e mettendo in difficoltà qualsiasi avversario.



Questo è il terzo anno consecutivo in cui la SAP Alghero centra un risultato straordinario: tre titoli regionali vinti negli ultimi tre anni e la partecipazione alle Finali Nazionali a 16 squadre nelle ultime 2 stagioni. Resta un unico rammarico sottolineano dalla Sap Alghero: «dopo tre titoli regionali e due partecipazioni alle Finali Nazionali da parte dell’Amministrazione Comunale non è arrivato alcun segnale di riconoscimento — nessun invito, nessun ringraziamento».



Nonostante ciò, la Pallacanestro Alghero si gode questo straordinario traguardo e ricorda che, grazie alla programmazione e all’impegno di dirigenti, genitori, sponsor e atleti, può fregiarsi di un titolo conquistato per tre anni consecutivi: un risultato che premia lavoro, passione e continuità del progetto sportivo. Gli atleti protagonisti di un’altra annata storica: Fabio Rosas, Tiziano Fonnesu, Stefano Canu, Stefano Melis, Bohdan Chemerys, Francesco Nieddu, Alessandro Melis, Leonardo Meregalli, Gabriele Canu, Paolo Fara, Andrea Costantino, Gabriele Niolu. Staff tecnico e dirigenziale: Coach Matteo Mastropietro, Vice allenatore Alberto Brembilla, Dirigenti Antonietta Marras, Costantino Francesco. Una nuova sfida è pronta a cominciare. Alghero c’è.