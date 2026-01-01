Cor 10:57 Donne protagoniste del Medioevo sardo presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, biblioteca statale del Ministero della Cultura (via Enrico Costa 57), si terrà la presentazione del volume Donne protagoniste del Medioevo sardo, a cura di Rossana Martorelli, pubblicato da Carlo Delfino editore



SASSARI - Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, biblioteca statale del Ministero della Cultura (via Enrico Costa 57), si terrà la presentazione del volume Donne protagoniste del Medioevo sardo, a cura di Rossana Martorelli, pubblicato da Carlo Delfino editore. L’iniziativa è promossa dall’APS Itinera Romanica – Amici del Romanico, realtà attiva da oltre un decennio nella valorizzazione e nella divulgazione della storia e del patrimonio medievale della Sardegna.



L’evento si inserisce nel programma di iniziative “al femminile” organizzato dalla Biblioteca Universitaria di Sassari nel mese di marzo, periodo in cui si celebra la Giornata internazionale della Donna. Il calendario intende proporre momenti di approfondimento culturale dedicati al ruolo e alla presenza femminile nella storia, nella letteratura e nella società. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Giovanni Fiori, Direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari. Seguirà la presentazione del volume a cura di Giuseppina Deligia, Presidente dell’Associazione.



Il libro nasce dall’esperienza di un ciclo di conferenze dedicato al ruolo della donna nella società medievale e raccoglie contributi scientifici che restituiscono voce e contesto a figure femminili che hanno inciso in maniera significativa nella storia dell’isola tra XI e XV secolo. Protagoniste del volume sono le giudicesse – tra cui Benedetta di Cagliari, Elena di Gallura, Adelasia di Torres ed Eleonora d’Arborea – accanto a nobildonne, badesse e figure femminili “minori” che emergono dalle fonti documentarie e dai condaghes.



Particolarmente rilevante è il quadro storico che ne scaturisce: nell’arco di circa cinquant’anni, tre regine governano tre giudicati diversi, legate tra loro da vincoli dinastici e matrimoniali, in una Sardegna al centro delle tensioni mediterranee tra Pisa, Genova e la Santa Sede. Il volume restituisce così un Medioevo sardo complesso, dinamico e originale, lontano da stereotipi e semplificazioni. L’opera si inserisce nel più ampio impegno dell’Associazione per la promozione del Romanico e della storia medievale isolana, con particolare attenzione alla divulgazione scientifica accessibile a un pubblico ampio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.