Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaLibri › Donne protagoniste del Medioevo sardo
Cor 10:57
Donne protagoniste del Medioevo sardo
presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, biblioteca statale del Ministero della Cultura (via Enrico Costa 57), si terrà la presentazione del volume Donne protagoniste del Medioevo sardo, a cura di Rossana Martorelli, pubblicato da Carlo Delfino editore
Donne protagoniste del Medioevo sardo

SASSARI - Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, biblioteca statale del Ministero della Cultura (via Enrico Costa 57), si terrà la presentazione del volume Donne protagoniste del Medioevo sardo, a cura di Rossana Martorelli, pubblicato da Carlo Delfino editore. L’iniziativa è promossa dall’APS Itinera Romanica – Amici del Romanico, realtà attiva da oltre un decennio nella valorizzazione e nella divulgazione della storia e del patrimonio medievale della Sardegna.

L’evento si inserisce nel programma di iniziative “al femminile” organizzato dalla Biblioteca Universitaria di Sassari nel mese di marzo, periodo in cui si celebra la Giornata internazionale della Donna. Il calendario intende proporre momenti di approfondimento culturale dedicati al ruolo e alla presenza femminile nella storia, nella letteratura e nella società. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Giovanni Fiori, Direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari. Seguirà la presentazione del volume a cura di Giuseppina Deligia, Presidente dell’Associazione.

Il libro nasce dall’esperienza di un ciclo di conferenze dedicato al ruolo della donna nella società medievale e raccoglie contributi scientifici che restituiscono voce e contesto a figure femminili che hanno inciso in maniera significativa nella storia dell’isola tra XI e XV secolo. Protagoniste del volume sono le giudicesse – tra cui Benedetta di Cagliari, Elena di Gallura, Adelasia di Torres ed Eleonora d’Arborea – accanto a nobildonne, badesse e figure femminili “minori” che emergono dalle fonti documentarie e dai condaghes.

Particolarmente rilevante è il quadro storico che ne scaturisce: nell’arco di circa cinquant’anni, tre regine governano tre giudicati diversi, legate tra loro da vincoli dinastici e matrimoniali, in una Sardegna al centro delle tensioni mediterranee tra Pisa, Genova e la Santa Sede. Il volume restituisce così un Medioevo sardo complesso, dinamico e originale, lontano da stereotipi e semplificazioni. L’opera si inserisce nel più ampio impegno dell’Associazione per la promozione del Romanico e della storia medievale isolana, con particolare attenzione alla divulgazione scientifica accessibile a un pubblico ampio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:38
Carlo Cottarelli ospite a Villanova Monteleone
Villanova Monteleone ospiterà l´economista per la sesta edizione della Rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire”. Appuntamento il 6 marzo
24/2Llibres llibres apre con Antonella Lattanzi
20/2Laboratori di lettura e teatro in 11 comuni del Coros
18/2Le ragioni del No: confronto ad Alghero
18/2L´archelogo Milanese presenta il libro sull´Asinara
14/2Mare, viaggio intorno alla Sardegna
14/2Rundinedda road, la storia di Piero Marras
14/2Neria De Giovanni e Grazia Deledda a Praga
5/2Il venerdì apre la Biblioteca a Maristella
29/1Online sito del sistema bibliotecario di Sassari
28/1Il libro di Paolo Deidda ad Alghero
« indietro archivio libri »
27 febbraio
Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari
28 febbraio
C´è la fase Interregionale per la Pallacanestro Alghero
28 febbraio
«Delmastro ad Alghero, giù le mani dal carcere»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)