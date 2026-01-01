Cor 21:25 Vescovi sardi contro la garante per i minori Abusi sui minori, durissimo scontro tra la Conferenza Episcopale Sarda e il Consiglio regionale: numeri senza alcun fondamento espongono un’istituzione del Consiglio regionale a una comunicazione senza nessun dato credibile



CAGLIARI - Finisce con uno scontro senza precedenti la scelta della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Puligheddu, di dibattere sui presunti abusi che sarebbero stati perpetrati in danno di minori da parte di appartenenti al clero. A gennaio in Consiglio regionale, che l’ha nominata, e ieri in un’intervista tv, Puligheddu ha parlato di 37 casi accertati tra il 2020 e il 2025 ma, ha sostenuto, solo per due sono stati avviati dei procedimenti. Dati che lei avrebbe attinto da un presunto report dell’Osservatorio permanente sugli abusi.



Apriti cielo. La replica della Conferenza Episcopale Sarda è durissima nel metodo e nel merito. Le sue parole - scrivono i Vescovi sardi - hanno creato sconcerto e rammarico, non per la gravità dell’argomento che riguarda l’intera società, e che vede la Chiesa – in Sardegna, in Italia e nel mondo – contrastare il fenomeno con la sensibilizzazione e la formazione, ma per la superficialità e la disinvoltura con la quale sono state esposte dalla stessa Garante numeri e dati senza nessun reale fondamento, nonché per la gratuità di riferimenti e di accuse di rilevanza penale che i vescovi respingono con determinazione e sdegno.



«Sorprende che notizie destituite da qualsiasi fondamento vengano presentate pubblicamente, esponendo un’istituzione del Consiglio regionale a una comunicazione senza nessun dato credibile. Si conferma che tutte le Diocesi si sono dotate di un Servizio diocesano o inter-diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, avvalendosi di professionalità formate e competenti, che animano i centri di ascolto territoriali. In tutte le Chiese locali c’è la ferma consapevolezza che questo sia un cammino imprescindibile e inarrestabile, da percorrere con coraggio e con spirito di collaborazione tra tutti i soggetti in causa».