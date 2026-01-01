Cor 16:23 Alghero tagliata dai grandi eventi identitati Pubblicato il cartellone con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro. Scelte le dieci manifestazioni, di matrice religiosa o laica, inserite nel cosiddetto registro regionale: non c´è spazio per San Miquel e San Joan



CAGLIARI - Pubblicato il bando relativo al Cartellone degli Grandi Eventi Identitari (GEI). Si tratta del quarto dei 13 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2026, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. Potranno presentare istanza, entro il prossimo 5 marzo, gli organismi pubblici, in forma singola o associata, che organizzano le dieci manifestazioni iscritte nel registro regionale.



Si tratta della Festa di Sant'Efisio, Festa di San Francesco di Lula, Festa del Redentore, Festa di Sant'Antioco Martire, Patrono di Sardegna, Edizione della Cavalcata Sarda, Discesa dei Candelieri, Festa di San Simplicio, Festa di San Costantino Ardia di Sedilo, La Sartiglia, San Salvatore di Sinis, Corsa degli Scalzi.



L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di duecentocinquantamila euro. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso. Non c'è spazio per Alghero: San Miquel, la festa del Santo Patrono della città, consolidata da una valenza sempre più internazionale grazie all'apertura ed alla vicinanza con la Catalogna, non potrà godere dei finanziamenti, esattamente come San Joan, la partecipata manifestazione identitaria che in Riviera del Corallo richiama migliaia di partecipanti.