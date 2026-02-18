Cor 12:10 Carabinieri a tutto campo: 6 arresti e 9 denunce Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno proseguito le attività di controllo del territorio nell’ambito dell’intera provincia, rinforzando in particolare la vigilanza nelle ore serali e notturne, sia nelle aree cittadine che in quelle rurali



SASSARI - Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno proseguito le attività di controllo del territorio nell’ambito dell’intera provincia, rinforzando in particolare la vigilanza nelle ore serali e notturne, sia nelle aree cittadine che in quelle rurali. In particolare mercoledì 18 febbraio i Carabinieri di Sassari hanno arrestato un uomo in esecuzione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari in quanto l’arrestato è stato ritenuto responsabile dei reati di falsità materiale, furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli dovendo espiare la pena definitiva di 4 anni e 4 mesi.



Nel corso di un secondo intervento i Carabinieri di Porto Torres hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari nei confronti di un uomo del luogo in quanto condannato alla pena di un anno e 2 mesi agli arresti domiciliari perché ritenuto colpevole della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale cui era sottoposto. Inoltre, nel corso della notte di giovedì, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna poiché resisi responsabili dei reati di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.



Nel corso di un altro intervento i Carabinieri di Uri hanno invece arrestato, in flagranza di reato, un uomo poiché ritenuto responsabile della violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare imposto al fine di tutelare 2 familiari, vittime di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, sempre giovedì 19 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari arrestando un uomo chiamato a espiare la pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale nonché furto in appartamento, commessi a Sassari e Cagliari tra il gennaio 2015 e il giugno 2022.



Nel corso della notte di venerdì i militari dell’Arma di Olbia, Tempio Pausania e Ozieri, durante mirati posti di controllo finalizzati a garantire la necessaria sicurezza agli utenti della strada, hanno denunciato 6 persone per guida in stato di ebbrezza poiché sorprese alla guida delle rispettive autovetture con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge e per loro è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida. Inoltre durante la serata di ieri a La Maddalena, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo un uomo che è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish. Infine i militari della Compagnia Carabinieri di Sassari hanno effettuavano un mirato servizio coordinato di controllo del territorio nell'area del centro storico e nella circostanza sono state sottoposte a verifiche 50 persone e 22 veicoli.



In particolare un uomo è stato deferito per evasione poiché, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per pregresse vicende giudiziarie, si era allontanato dalla propria abitazione senza le necessarie autorizzazioni, e un ragazzo è stato trovato in possesso di 0,87 grammi di marijuana, 0,41 grammi di cocaina e 0,48 grammi di eroina. Nel corso del medesimo servizio, in tema di sicurezza stradale, sono state elevate 5 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, per importo complessivo di 2.540 euro, e un uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.