Fondazione Barumini, palcoscenici internazionali Dopo il successo alla BIT di Milano, la Fondazione Barumini Sistema Cultura prosegue il suo percorso di promozione nazionale e internazionale del territorio di Barumini, delle sue bellezze e del sito Unesco Su Nuraxi di Barumini, rafforzando nuovi canali di dialogo con i mercati turistici e rilanciando il ruolo della Fondazione sui principali palcoscenici del turismo culturale.



BARUMINI - In questi giorni la Fondazione è presente a Monaco di Baviera, dove torna a promuovere il patrimonio archeologico e paesaggistico di Barumini e della Marmilla nel mercato tedesco. La partecipazione alla F.RE.E. Monaco, uno degli appuntamenti fieristici più importanti della Germania dedicati al turismo e al tempo libero, rappresenta un’occasione strategica per valorizzare un’offerta sempre più orientata ai temi della sostenibilità, della responsabilità e della qualità dell’esperienza culturale. Una presenza che consolida i canali turistici già attivi e apre a nuove opportunità di collaborazione, rafforzando il posizionamento di Barumini tra le destinazioni di riferimento per il turismo culturale e archeologico internazionale.



Sulla scia di questi importanti momenti di confronto nazionale e internazionale, la Fondazione Barumini Sistema Cultura sarà impegnata, per tutta la primavera e fino all’estate, in un fitto calendario di appuntamenti fondamentali per restare connessa ai mercati e intercettare nuovi flussi turistici. Le prossime tappe vedranno la Fondazione protagonista in alcuni tra i più importanti eventi di settore: TOURISMA – Firenze, 27 febbraio – 1° marzo, Stand condiviso con Fondazione Altopiano della Giara e Fondazione Villanovafranca; ITB Berlino – 3-5 marzo; Le Salon Mondial du Tourisme – Parigi, 12-15 marzo, Stand condiviso con Fondazione Altopiano della Giara e Fondazione Villanovafranca; Fa’ la cosa giusta! – Milano, 13-15 marzo All’interno dello stand della Regione Sardegna.



«La partecipazione alle fiere e agli appuntamenti nazionali e internazionali – sottolinea il presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura, Emanuele Lilliu – rappresenta il cuore pulsante della nostra attività. La Fondazione non si limita a gestire in maniera efficace e sempre più qualificata i siti del proprio territorio, rendendoli pienamente fruibili ai visitatori, o a organizzare eventi culturali e scientifici negli spazi di Casa Zapata, del Museo e del Centro Lilliu. Lavoriamo anche su piani nazionali e internazionali come questi per promuovere la cultura, l’identità e la storia della Sardegna archeologica e del patrimonio nuragico».



«Creare e rafforzare canali di promozione – prosegue Lilliu – significa rendere Barumini e la Sardegna sempre più visibili e riconoscibili nel mondo. È una leva fondamentale per accrescere il numero dei visitatori, rafforzare l’economia territoriale non solo di Barumini ma di un’area vasta e dell’intera regione, e raccontare la nostra storia e la nostra archeologia al fianco delle più grandi istituzioni culturali, anche grazie alla sinergia con realtà fondamentali come le Fondazioni dell’Altopiano della Giara e di Villanovafranca». Un percorso che conferma Barumini come esempio virtuoso di promozione integrata del patrimonio culturale, capace di parlare al mondo e di trasformare la storia in una risorsa viva per il presente e il futuro del territorio.