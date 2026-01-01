Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoTurismoArcheologia › Fondazione Barumini, palcoscenici internazionali
Cor 13:10
Fondazione Barumini, palcoscenici internazionali
Dopo il successo alla BIT di Milano, la Fondazione Barumini Sistema Cultura prosegue il suo percorso di promozione nazionale e internazionale del territorio di Barumini, delle sue bellezze e del sito Unesco Su Nuraxi di Barumini, rafforzando nuovi canali di dialogo con i mercati turistici e rilanciando il ruolo della Fondazione sui principali palcoscenici del turismo culturale.
Fondazione Barumini, palcoscenici internazionali

BARUMINI - In questi giorni la Fondazione è presente a Monaco di Baviera, dove torna a promuovere il patrimonio archeologico e paesaggistico di Barumini e della Marmilla nel mercato tedesco. La partecipazione alla F.RE.E. Monaco, uno degli appuntamenti fieristici più importanti della Germania dedicati al turismo e al tempo libero, rappresenta un’occasione strategica per valorizzare un’offerta sempre più orientata ai temi della sostenibilità, della responsabilità e della qualità dell’esperienza culturale. Una presenza che consolida i canali turistici già attivi e apre a nuove opportunità di collaborazione, rafforzando il posizionamento di Barumini tra le destinazioni di riferimento per il turismo culturale e archeologico internazionale.

Sulla scia di questi importanti momenti di confronto nazionale e internazionale, la Fondazione Barumini Sistema Cultura sarà impegnata, per tutta la primavera e fino all’estate, in un fitto calendario di appuntamenti fondamentali per restare connessa ai mercati e intercettare nuovi flussi turistici. Le prossime tappe vedranno la Fondazione protagonista in alcuni tra i più importanti eventi di settore: TOURISMA – Firenze, 27 febbraio – 1° marzo, Stand condiviso con Fondazione Altopiano della Giara e Fondazione Villanovafranca; ITB Berlino – 3-5 marzo; Le Salon Mondial du Tourisme – Parigi, 12-15 marzo, Stand condiviso con Fondazione Altopiano della Giara e Fondazione Villanovafranca; Fa’ la cosa giusta! – Milano, 13-15 marzo All’interno dello stand della Regione Sardegna.

«La partecipazione alle fiere e agli appuntamenti nazionali e internazionali – sottolinea il presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura, Emanuele Lilliu – rappresenta il cuore pulsante della nostra attività. La Fondazione non si limita a gestire in maniera efficace e sempre più qualificata i siti del proprio territorio, rendendoli pienamente fruibili ai visitatori, o a organizzare eventi culturali e scientifici negli spazi di Casa Zapata, del Museo e del Centro Lilliu. Lavoriamo anche su piani nazionali e internazionali come questi per promuovere la cultura, l’identità e la storia della Sardegna archeologica e del patrimonio nuragico».

«Creare e rafforzare canali di promozione – prosegue Lilliu – significa rendere Barumini e la Sardegna sempre più visibili e riconoscibili nel mondo. È una leva fondamentale per accrescere il numero dei visitatori, rafforzare l’economia territoriale non solo di Barumini ma di un’area vasta e dell’intera regione, e raccontare la nostra storia e la nostra archeologia al fianco delle più grandi istituzioni culturali, anche grazie alla sinergia con realtà fondamentali come le Fondazioni dell’Altopiano della Giara e di Villanovafranca». Un percorso che conferma Barumini come esempio virtuoso di promozione integrata del patrimonio culturale, capace di parlare al mondo e di trasformare la storia in una risorsa viva per il presente e il futuro del territorio.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/2Ad Arzana un antico scarabeo
18/1Raffaella Sanna traccia il percorso Unesco
16/1«Un milione di euro per Anghelu Ruju»
15/1Domus de Janas: Alghero aderisce a Fondazione
18/12Domus de janas a Sennori: via a riqualificazione
15/12Domus De Janas: risorse per 24 comuni
14/12Domus de Janas: tavolo tecnico a Sassari
12/12Sassari: esperti a confronto sulle Domus de Janas
4/12A San Nicola riapre il Barbacane di Piazza Castello
18/11Domus de Janas, il libro di Elena Croci
« indietro archivio archeologia »
20 febbraio
Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
22 febbraio
Grandi eventi: questa la strategia di Alghero
21 febbraio
Carabinieri a tutto campo: 6 arresti e 9 denunce



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)