Palio Sant Joan: gli abbinamenti comitati-barche
Cor 16:41
Palio Sant Joan: gli abbinamenti comitati-barche
Il cammino verso i Focs de Sant Joan 2026 ad Alghero è ufficialmente iniziato: Prima tappa di avvicinamento alla grande festa di giugno, l’appuntamento ha sancito gli accoppiamenti che animeranno la competizione in mare
Palio Sant Joan: gli abbinamenti comitati-barche

ALGHERO - eri sera, nella sala conferenze de Lo Quarter, davanti a una nutrita platea, si è svolto il sorteggio che ha abbinato quartieri e borgate algheresi alle barche di vela latina e ai colori degli stendardi protagonisti della terza edizione del “Palio di Sant Joan di Vela Latina 2026”.

Ad aprire la serata condotta dalla giornalista Dolores Serra, gli interventi di Ennio Asuni, presidente della Pro Loco Alghero, Beppe Serra per la Lega Navale cittadina, Pierfranco Tilloca (Asd Il Marinaio) e di Gavino Carta (Comitato di Quartiere La Pietraia), le realtà promotrici del Palio. Dopo i saluti istituzionali delle assessore alla Cultura e al Turismo, Raffaella Sanna e Ornella Piras, e del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, si è entrati nel vivo con il sorteggio.

Sotto la regia di Marco Solinas e Salvatorangelo Sanna, tre componenti in costume del Gruppo Folk Sant Miquel–Alguer hanno estratto dalle boule gli abbinamenti finali. Al termine, consegna delle maglie ufficiali agli armatori e ai rappresentanti dei quartieri, con la simbolica consegna della maglia della Pro Loco all’assessora Piras da parte del vicepresidente Franco Puddu. Prossimo appuntamento a maggio con la consegna degli stendardi.
20 febbraio
Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
21 febbraio
Carabinieri a tutto campo: 6 arresti e 9 denunce
21 febbraio
Alghero tagliata dai grandi eventi identitati



