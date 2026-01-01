Cor 11:05 Chemical Bros, proiezione ad Alghero Approda ad Alghero, grazie all’organizzazione della Società Umanitaria, Chemical Bros, il documentario d’inchiesta diretto da Massimiliano Mazzotta. L’appuntamento, imperdibile, è per venerdì 27 febbraio alle ore 19 presso la Sala Conferenze de Lo Quarter



ALGHERO - Chemical Bros analizza i gravi effetti ambientali e sulla salute della filiera del fluoro: dalle miniere di fluorite di Silius, alle lavorazioni industriali in Sardegna e Veneto, fino al Parco Nazionale del Derbyshire in Regno Unito. Il film unisce testimonianze di lavoratori, cittadini, medici a ambientalisti con dati di indagini giudiziaria, denunciando come profitto e inquinamento spesso prevalgano sulla tutela ambientale e sanitaria.



Chemical Bros è stato presentato in numerosi festival nazionali e internazionali, ricevendo riconoscimenti importanti. Ha vinto il premio Ambiente e Società alla venticinquesima edizione di Cinemambiente “per il film che meglio coniuga tematiche ambientali e sociali. È stato eletto miglior documentario internazionale al Rajasthan International Film di Jaipur, in India. Ha vinto il premio EcoLogy per il miglior film al Green Montenegro International Film Festival. È stato selezionato, tra gli altri, al Colorado Enviromental Film Festival, negli Stati Uniti, al Vaasa Wildlife Festival, In Scandinavia, e al XXII China International Conference of Science and Education Producers, a Pechino.



Il film è stato citato più volte in numerosi articoli di approfondimento su testate giornalistiche, cartacee e online, che trattano l’inquinamento industriale, le emissioni di PFAS e casi giudiziari alla Fluorisid e ad altri contesti di contaminazione. Massimiliano Mazzotta, noto per i suoi docufilm di inchiesta su ambiente e salute, ha debuttato nel 2009 con Oil, vincendo il premio per il miglior documentario italiano a Cinemambiente. Dal 2014 è direttore artistico di Life After Oil. Venerdì 27 sarà presente in sala. A dialogare con lui e con il pubblico ci sarà il giornalista d’inchiesta Pablo Sole. L’ingresso è libero.