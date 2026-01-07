Alguer.it
Compost: accordo con Confagricoltura
Cor 12:00
Compost: accordo con Confagricoltura
Il Comune di Sassari mette a disposizione gratuitamente, per persone e aziende del territorio sassarese, il compost ricavato dalla lavorazione dei rifiuti organici. Potrà essere ritirato anche dagli imprenditori agricoli residenti in altri Comuni
Compost: accordo con Confagricoltura

SASSARI - Il Comune di Sassari mette a disposizione gratuitamente, per persone e aziende del territorio sassarese, il compost ricavato dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dagli stessi cittadini con la raccolta differenziata. Questo tipo di concime è adatto per l’utilizzo in agricoltura, nell'orto, in giardino o in vaso. Per informazioni è possibile contattare il settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, chiamando il numero 079279628 o scrivendo un’email a paola.madau@comune.sassari.it.

A seguito del protocollo di intesa tra il Comune di Sassari e Confagricoltura Sassari-Olbia/Tempio, il compost potrà essere ritirato anche dagli imprenditori agricoli residenti in altri Comuni per essere utilizzato al fine di contribuire al miglioramento delle caratteristiche dei terreni, integrando o sostituendo la concimazione chimica, la cui riduzione può avere importanti riflessi sia ambientali sia economici.

È possibile ritirare il prodotto direttamente all'impianto di compostaggio in località Scala Erre, S.P.34, dopo aver presentato richiesta tramite modulo, inviato direttamente al gestore dell’impianto all’email sassari@secitimpianti.it o, in alternativa, consegnandolo a mano negli uffici del settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, in via Ariosto 1. Il compost non può essere commercializzato e venduto, sarà inoltre consegnato “sfuso”, per cui il richiedente dovrà munirsi di un contenitore e mezzo idoneo per il trasporto.
Compost gratuito per aziende e privati a Sassari
