Neve, prorogata l’allerta meteo

NUORO - La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve, fino alle 23,59 di domenica 11 gennaio, che interesserà i rilievi oltre gli 800 metri. Neve che ha già iniziato a cadere sui principali rilievi del centro-nord, sulle punte del nuorese, con grandine nelle parti più basse della Barbagia di Seulo, piogge sparse e alberi abbattuti dal vento