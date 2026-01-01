S.A. 13:58 Chiusi i parchi e stop attività all´aperto In vigore le ordinanze sindacali di chiusura del Cimitero e dei parchi cittadini Tarragona, Rafael Caria, Giardini Giuseppe Manno e Caragol e divieto di accesso a tutti gli altri parchi e aree pinetate di Alghero e Fertilia. Divieto anche per le attività sportive all´aperto. Vento in attenuazione in serata



ALGHERO - Ad Alghero e nel nord ovest Sardegna è allerta meteo per il forte vento. Le condizioni meteo previste per la giornata di oggi si stanno verificando in città e nel territorio con venti forti da ovest fino a burrasca. L’intensificazione delle folate si sta attuando con pericolosità, con andamento di rinforzo fino alla serata, in cui è previsto un progressivo attenuamento. In vigore le ordinanze sindacali di chiusura del Cimitero e dei parchi cittadini Tarragona, Rafael Caria, Giardini Giuseppe Manno e Caragol e divieto di accesso a tutti gli altri parchi e aree pinetate di Alghero e Fertilia. È inoltre disposto il divieto di stazionamento vicino ad aree alberate, litorali, moli e zone soggette a mareggiate. È particolarmente raccomandata la prudenza soprattutto in prossimità dei parchi non recintati, quali ad esempio il Parco Lepanto, dove stamattina si è verificata la caduta di un albero, così come sul Viale Burruni e nella zona sportiva di Maria Pia. Si raccomanda la massima prudenza, di limitare gli spostamenti se non necessari e di mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazzi.