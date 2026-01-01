Alguer.it
S.A. 17:26
Alghero in trasferta a Li Punti
La formazione giallorossa arriva all’appuntamento reduce dal pareggio a reti inviolate (0-0) ottenuto ieri nella semifinale di Coppa Italia contro il Bonorva
ALGHERO - Domenica 1 marzo, al Li Punti stadium, l’Alghero affronterà il Li Punti. Fischio d’inizio fissato per le ore 15:00. La formazione giallorossa arriva all’appuntamento reduce dal pareggio a reti inviolate (0-0) ottenuto ieri nella semifinale di Coppa Italia contro il Bonorva, un risultato che ha confermato solidità e compattezza del gruppo, soprattutto sul piano difensivo. Di fronte ci sarà un Li Punti in cerca di continuità, che nell’ultimo turno di campionato ha conquistato un pareggio in trasferta sul campo di Thiesi. Un risultato che testimonia la capacità dei padroni di casa di restare competitivi anche lontano dal proprio stadio. Per l’Alghero sarà fondamentale approcciare la gara con attenzione, intensità e spirito di sacrificio, cercando di trasformare le buone indicazioni emerse in Coppa in punti preziosi per il cammino in campionato, in un confronto che si preannuncia equilibrato e combattuto.
