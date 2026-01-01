Alguer.it
S.A. 19:57
Sulcis, nuovo progetto dalla Ferrovia storica
La Giunta regionale ha approvato la programmazione di 800 mila euro destinati alla creazione di un nuovo percorso paesaggistico lungo il tracciato ferroviario dismesso
Sulcis, nuovo progetto dalla Ferrovia storica

CAGLIARI - La Regione rilancia il progetto di conservazione e valorizzazione della Ferrovia storica del Sulcis. La Giunta regionale ha approvato la programmazione di 800 mila euro destinati alla creazione di un nuovo percorso paesaggistico lungo il tracciato ferroviario dismesso. L’intervento sarà attuato attraverso il nuovo accordo siglato stamattina a Carbonia tra Regione, Provincia del Sulcis Iglesiente (capofila) e i Comuni di Giba, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi e Villaperuccio, in attuazione del programma “Conservazione e valorizzazione della Ferrovia storica del Sulcis - Percorrere il territorio”. «Restituiamo al Sulcis un’infrastruttura identitaria - dichiara l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda - trasformando un tracciato ferroviario dismesso in un’infrastruttura verde capace di mettere in relazione paesaggio, storia, ambiente e comunità locali. È un progetto che sviluppa le prescrizioni del PPR combinando tutela es sviluppo».

Le risorse provengono dalle sanzioni paesaggistiche e saranno reinvestite per finalità di salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione, in coerenza con il Codice dei beni culturali e con la Convenzione Europea del Paesaggio. Il progetto prevede la realizzazione di cartellonistica e totem informativi; l’installazione di arredi e servizi per la mobilità ciclabile; la manutenzione dei collegamenti ai siti di interesse; il censimento e valorizzazione di stazioni e caselli storici; la messa a disposizione e successiva cessione degli immobili regionali alla Provincia per la gestione. L’intervento completa e integra la rete ciclabile regionale, rafforzando il collegamento tra costa e aree interne e valorizzando il patrimonio paesaggistico e geominerario del territorio.

«Dopo la scadenza del precedente accordo - sottolinea Spanedda - abbiamo voluto riattivare il percorso con un modello di governance chiaro, responsabilità definite e un sistema di monitoraggio. Il Sulcis può diventare un laboratorio regionale di rigenerazione paesaggistica e mobilità lenta». La Provincia del Sulcis Iglesiente sarà responsabile della progettazione, dell’appalto e della gestione della futura pista ciclabile, mentre la Regione offrirà supporto tecnico e vigilanza paesaggistica. L’Accordo avrà durata quinquennale e sarà accompagnato da un Comitato Attuativo per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi. Il modello potrà essere replicato in altri territori dell’Isola, trasformando le reti infrastrutturali storiche in occasioni di sviluppo sostenibile, identitario e integrato.
