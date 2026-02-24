Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAeroporto › Continuità territoriale, in vendita i biglietti ai parenti
S.A. 18:03
Continuità territoriale, in vendita i biglietti ai parenti
I biglietti a tariffa agevolata sono già acquistabili per voli a partire dal 29 marzo, data di avvio del nuovo sistema di continuità territoriale
Continuità territoriale, in vendita i biglietti ai parenti

ALGHERO - Da oggi sono ufficialmente in vendita i biglietti in continuità territoriale riservati alla nuova categoria dei parenti dei residenti. Si tratta di un passaggio importante: la Sardegna, attraverso il sistema degli oneri di servizio pubblico, riconosce formalmente come beneficiari anche i familiari dei residenti, estendendo il diritto alla mobilità a chi con l’Isola mantiene un legame stabile e profondo. Continuità territoriale, al via la vendita dei biglietti per i parenti dei residenti. I biglietti a tariffa agevolata sono già acquistabili per voli a partire dal 29 marzo, data di avvio del nuovo sistema di continuità territoriale.

«È un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi – dichiara l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca – perché segna un’evoluzione culturale e politica della continuità territoriale. Non abbiamo difeso soltanto il diritto alla mobilità dei residenti, ma abbiamo scelto di tutelare i legami familiari, che per una terra insulare come la Sardegna hanno un valore ancora più forte». La nuova categoria è frutto di un intenso lavoro istituzionale condotto dalla Regione in dialogo costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Commissione Europea, che ha portato a un risultato molto rilevante nell’ambito della normativa comunitaria sugli oneri di servizio pubblico.

Grazie a questa innovazione, potranno viaggiare con tariffa agevolata, a fronte di un leggero sovrapprezzo rispetto alla tariffa residenti e con una tariffa massima garantita, i parenti di primo, secondo e terzo grado dei residenti in Sardegna. Rientrano tra i parenti di primo grado i figli e i genitori; tra quelli di secondo grado i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti abiatici, cioè i figli dei figli; tra i parenti di terzo grado gli zii e i nipoti non abiatici. Accedono alla tariffa agevolata anche le persone legate da rapporti di coniugio o di filiazione con i beneficiari della stessa.

«Penso ai tanti figli che hanno lasciato la Sardegna per lavorare o studiare fuori e che devono tornare a casa per riabbracciare i genitori o i nonni. Penso ai genitori separati o divorziati che devono viaggiare per stare accanto ai propri figli. Penso alle famiglie che, pur vivendo lontane, mantengono un legame quotidiano con l’Isola. Oggi diamo una risposta concreta a tutte queste persone», sottolinea l’assessora. L’estensione della continuità territoriale ai parenti rappresenta un ampliamento sostanziale della platea dei beneficiari e consolida un principio: l’insularità non può essere un ostacolo ai legami familiari. «Abbiamo esteso i diritti della continuità territoriale a chi con la Sardegna ha un legame forte, stabile e documentabile. È un passo avanti nella direzione di una mobilità più equa e più aderente alla realtà sociale della nostra comunità. È una conquista che resterà», conclude l’assessora Barbara Manca.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:25
«Ryanair pronta a lasciare l'Isola, Regione tace»
A dichiararlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonello Floris che sottolinea ciò che il comparto turistico regionale chiede da tempo: l´abolizione dell´addizionale comunale a fronte di un investimento da 400 milioni da parte del vettore irlandese
25/2/2026
«Senza addizionale base ad Alghero o Olbia»
Ryanair ha lanciato il suo operativo per l’estate 2026 con 73 rotte in Sardegna, che non vedrà una crescita significativa, nonostante una forte domanda. Nuovo appello alla Regione Sardegna per l´abolizione dell´addizionale comunale
15:04
11 mln di passeggeri nel 2025: +8,6% in Sardegna
L´assessora dei Trasporti Barbara Manca ha fatto il punto sui dati del traffico aereo dal 2023 al 2025, il traffico nazionale e quello internazionale
25/2/2026
Cani di grossa taglia in cabina su Ita
La Compagnia aerea metterà in vendita su voli di linea domestici “Large Pet Friendly” il servizio di trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg
24/2/2026
Air Europa sull´Alghero-Madrid
A partire dai mesi di luglio e agosto, l´aeroporto algherese saranno collegato direttamente con l’hub di Madrid-Barajas con tre frequenze settimanali con l’utilizzo di aeromobili Boeing 737-800
23/2«Aeroporti, crescita incompleta»
23/2Sciopero aerei: 7 voli cancellati da Alghero
17/2«La continuità aerea non regola il turismo»
16/2WizzAir apre Alghero - Skopje
10/2Da Genova per Alghero e Olbia
9/2Nuova continuità in vendita 5 rotte
4/2«Volo Alghero-Milano: la proroga penalizza i sardi»
3/2«Ct, compensazioni per l´Alghero - Milano»
2/2Continuità aerea marchiata Aeroitalia
28/1Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari
« indietro archivio aeroporto »
26 febbraio
Conduttore impresa agricola: corso Laore
26 febbraio
Il 3 marzo visite gratuite per l´udito
26 febbraio
Minaccia i passanti con un coltello: arrestato



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)