S.A. 19:53
Minaccia i passanti con un coltello: arrestato
L´uomo girava a Porto Torres e sbraitava ubriaco contro i passanti con fare minaccioso brandendo un coltello e urlando frasi di vario genere
Minaccia i passanti con un coltello: arrestato

PORTO TORRES - Nel corso del pomeriggio di ieri 25 febbraio, a Porto Torres, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, durante i consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e porto di armi per cui non è ammessa licenza e in particolare per strumenti da punta e taglio, reato modificato dal recente Decreto Sicurezza (Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23) che introduce nuove restrizioni sul porto dei coltelli.

Nella circostanza i militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di alcune chiamate ricevute dalla Centrale Operativa tramite il numero unico di emergenza 112 che segnalavano la presenza di un individuo in grave stato di alterazione, verosimilmente provocato dall’abuso di sostanze alcoliche, che si stava rivolgendo verso i passanti con fare minaccioso brandendo un coltello e urlando frasi di vario genere. Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri hanno rapidamente individuato l’uomo, già noto, provvedendo immediatamente a bloccarlo. I militari operanti hanno quindi sottoposto l’uomo a perquisizione personale, scovando nelle tasche un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 centimetri che è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.
