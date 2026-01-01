Alguer.it
S.A. 8:03
Fc Alghero si prepara alla capolista Monte Alma
Carlo Pintus e compagni sono determinati a dimostrare di essere ancora pienamente in corsa per la salvezza e pronti a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo minuto della stagione. La zona salvezza dista 13 punti, un margine importante ma non ancora definitivo
Fc Alghero si prepara alla capolista Monte Alma

ALGHERO - La Fc Alghero si prepara a una sfida dal sapore proibitivo ma carica di significato. Domenica 1 marzo, con calcio d’inizio alle ore 15, al Comunale “Pintore - Caddeo” di Olmedo, i giallorossi affronteranno la capolista Monte Alma nella ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria girone D. Un vero e proprio “testa-coda” che, sulla carta, sembra avere un esito già scritto. Il Monte Alma guida infatti la classifica con dieci punti di vantaggio sulla seconda e si presenta all’appuntamento forte di numeri che certificano un cammino di altissimo livello.

La formazione nulvese sta dimostrando solidità, continuità e grande concretezza, elementi che le hanno permesso di consolidare il primato. Ma nel calcio nulla è scontato. E la Fc Alghero lo sa bene. Carlo Pintus e compagni sono determinati a dimostrare di essere ancora pienamente in corsa per la salvezza e pronti a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo minuto della stagione. La zona salvezza dista 13 punti, un margine importante ma non ancora definitivo: tutto è ancora in gioco e ogni partita può rappresentare una svolta.

Il tecnico Tommaso Movilli dovrà fare a meno del difensore Fabio Puledda, fermato per un turno dal giudice sportivo. Buone notizie arrivano però dai rientri di Carlo Pintus, Christian Marrosu e Riccardo Spanu. Restano in dubbio alcuni elementi della rosa alle prese con problemi fisici, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Servirà una prova di orgoglio, compattezza e coraggio per tentare quella che, sulla carta, appare un’impresa: strappare punti alla prima della classe. La Fc Alghero è pronta a lottare davanti al proprio pubblico per dimostrare che, nonostante le difficoltà, la squadra è viva e determinata a vendere cara la pelle.

Nella foto: Raimondo Serra
