Fc Alghero si prepara alla capolista Monte Alma

ALGHERO - La Fc Alghero si prepara a una sfida dal sapore proibitivo ma carica di significato. Domenica 1 marzo, con calcio d’inizio alle ore 15, al Comunale “Pintore - Caddeo” di Olmedo, i giallorossi affronteranno la capolista Monte Alma nella ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria girone D. Un vero e proprio “testa-coda” che, sulla carta, sembra avere un esito già scritto. Il Monte Alma guida infatti la classifica con dieci punti di vantaggio sulla seconda e si presenta all’appuntamento forte di numeri che certificano un cammino di altissimo livello.



La formazione nulvese sta dimostrando solidità, continuità e grande concretezza, elementi che le hanno permesso di consolidare il primato. Ma nel calcio nulla è scontato. E la Fc Alghero lo sa bene. Carlo Pintus e compagni sono determinati a dimostrare di essere ancora pienamente in corsa per la salvezza e pronti a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo minuto della stagione. La zona salvezza dista 13 punti, un margine importante ma non ancora definitivo: tutto è ancora in gioco e ogni partita può rappresentare una svolta.



Il tecnico Tommaso Movilli dovrà fare a meno del difensore Fabio Puledda, fermato per un turno dal giudice sportivo. Buone notizie arrivano però dai rientri di Carlo Pintus, Christian Marrosu e Riccardo Spanu. Restano in dubbio alcuni elementi della rosa alle prese con problemi fisici, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Servirà una prova di orgoglio, compattezza e coraggio per tentare quella che, sulla carta, appare un’impresa: strappare punti alla prima della classe. La Fc Alghero è pronta a lottare davanti al proprio pubblico per dimostrare che, nonostante le difficoltà, la squadra è viva e determinata a vendere cara la pelle.



