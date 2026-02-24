Alguer.it
21:50
Il 3 marzo visite gratuite per l´udito
Prevenzione, diagnosi precoce e cura: screening gratuiti per la popolazione adulta nella Clinica otorinolaringoiatrica di viale San Pietro
Il 3 marzo visite gratuite per l´udito

SASSARI – Oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo convive con disturbi uditivi, spesso non diagnosticati. Per accendere i riflettori su un problema sanitario diffuso ma ancora sottovalutato, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aderisce anche quest’anno alla Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi, giunta alla sua quinta edizione.
L’iniziativa, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) e dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), si svolge in continuità ideale con la Giornata mondiale dell’udito istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

In occasione della Giornata del 3 marzo 2026, presso l’ambulatorio di Audiovestibologia della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, sarà possibile effettuare screening gratuiti dell’udito rivolti alla popolazione adulta. «La Struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Aou di Sassari rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie dell’orecchio e dei disturbi uditivi - ha sottolineato Davide Rizzo, sostituto del direttore della Clinica - condizioni che interessano oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo e più di 13 milioni di italiani». Problemi di udito non diagnosticati o sottovalutati possono compromettere lo sviluppo nei bambini, la produttività negli adulti e la qualità dell’invecchiamento, con un impatto rilevante anche sui sistemi sanitari.

Nonostante l’ampia diffusione, la consapevolezza sul tema resta ancora limitata: come davanti a un iceberg, si percepiscono spesso solo le situazioni più gravi, mentre la reale dimensione del fenomeno rimane in gran parte sommersa. È invece dimostrato che considerare la sordità come possibile sintomo di patologie dell’orecchio e intervenire con prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione consente di ridurre in modo efficace e sostenibile le conseguenze invalidanti. Per questo l’Aou di Sassari prosegue nella promozione di una corretta informazione sui disturbi uditivi, sensibilizzando la popolazione sull’importanza della prevenzione e della tutela dell’udito, anche attraverso comportamenti quotidiani responsabili: uso corretto dei dispositivi audio personali, riduzione dell’esposizione a rumori intensi e attenzione ai primi segnali di calo uditivo.
Un’occasione concreta per prendersi cura del proprio udito e ricordare che ascoltare bene significa vivere meglio, a ogni età.
25/2/2026
