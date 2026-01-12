Cor 11:45 «Il Palacongressi distretto dell´Innovazione» Riformatori: Demolire il Palazzo dei Congressi

Tedde: serve una vera rifunzionalizzazione

Palazzo dei Congressi una discarica di plastica Nel dibattito sul futuro del Palazzo dei Congressi di Alghero, oggi abbandonato e utilizzato addirittura per stoccare rifiuti e plastica, interviene il sindaco di Alghero e rilancia il ruolo come distretto dell´innovazione







Così il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, s'inserisce nel dibattito acceso ad Alghero sul futuro del Palazzo dei Congressi, oggi abbandonato ed in parte utilizzato addirittura per stoccare rifiuti e plastica. Da un lato la richiesta provocatoria dei



«Nel progetto dell'Inno Bay che parte dal contrasto allo spopolamento per promuovere il benessere delle persone e rendere il territorio più attrattivo per famiglie, imprese e giovani talenti - afferma il Sindaco - il Palazzo dei Congressi potrebbe svolgere un ruolo fondamentale, attraverso la sua rifunzionalizzazione di concerto con la Regione Sardegna. Sarebbe sede ideale di un’alleanza che offre ai ricercatori, ai professionisti del digitale, agli imprenditori dell’innovazione la sede ideale nella Riviera del Corallo, dove vivere, lavorare, produrre ricerca e benessere».



Nella foto: la recente firma tra Comune di Alghero e Fondazione Bruno Kessler per l'Inno Bay ALGHERO - ALGHERO - «Nel nostro programma è centrale il progetto di far nascere ad Alghero e nel Nord Ovest della Sardegna un distretto dell’innovazione nel Mediterraneo, costruito attorno alla qualità della vita, alla ricerca, alla tecnologia e al benessere delle persone. Riteniamo che l’Inno Bay, il nome che racchiude il senso del progetto, possa dare impulso alla crescita delle attitudini di città universitaria, città della ricerca, città dell’innovazione, dello sport, dell’agroalimentare avanzato, dei servizi culturali e del benessere familiare. Dentro questo percorso si inserisce la collaborazione con una delle eccellenze della ricerca nazionale come la Fondazione Bruno Kessler e con l'Università di Sassari».Così il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, s'inserisce nel dibattito acceso ad Alghero sul futuro del Palazzo dei Congressi, oggi abbandonato ed in parte utilizzato addirittura per stoccare rifiuti e plastica. Da un lato la richiesta provocatoria dei Riformatori Sardi che ne chiedono l'abbattimento immediato perchè ormai ritenuto fatiscente, fallimentare e inutilizzabile, dall'altra l'ex sindaco Marco Tedde che ne chiede una rifunzionalizzazione vera sostenuta da un investimento all’altezza e chiamando in causa Regione, la Città metropolitana e l’amministrazione algherese.«Nel progetto dell'Inno Bay che parte dal contrasto allo spopolamento per promuovere il benessere delle persone e rendere il territorio più attrattivo per famiglie, imprese e giovani talenti - afferma il Sindaco - il Palazzo dei Congressi potrebbe svolgere un ruolo fondamentale, attraverso la sua rifunzionalizzazione di concerto con la Regione Sardegna. Sarebbe sede ideale di un’alleanza che offre ai ricercatori, ai professionisti del digitale, agli imprenditori dell’innovazione la sede ideale nella Riviera del Corallo, dove vivere, lavorare, produrre ricerca e benessere».Nella foto: la recente firma tra Comune di Alghero e Fondazione Bruno Kessler per l'Inno Bay