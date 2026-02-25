Alguer.it
19:24
SerD di Alghero trasloca la Marino
Da oggi, in via provvisoria, il Servizio delle Dipendenze (Ser.D.) di Alghero è stato spostato nello stabile che prima ospitava la Guardia medica, in Viale primo maggio, n. 4. Lo spostamento è stato contestato anche stamane in Commissione Sanità
SerD di Alghero trasloca la Marino

ALGHERO - Al fine di consentire la conclusione dei lavori del PNRR previsti nel poliambulatorio di Via degli Orti, la Asl di Sassari comunica alla popolazione che dalla giornata di oggi, in via provvisoria, il Servizio delle Dipendenze (Ser.D.) di Alghero è stato spostato nello stabile che prima ospitava la Guardia medica, in Viale primo maggio, n. 4. Lo spostamento è stato contestato anche stamane in Commissione Sanità dal presidente Christian Mulas che ha presentato sulla questione una dettagliata relazione [LEGGI].

Il trasferimento è stato reso non più rinviabile per consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione della struttura di via Degli Orti (sede del Distretto socio sanitario e di strutture territoriali) inserita all’interno dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La Asl di Sassari, dopo aver pubblicato diverse manifestazioni di interesse di locali da prendere in locazione, tutte andate deserte, in seguito a svariate interlocuzione con l’amministrazione comunale per ricercare degli spazi, pubblici o privati, da assegnare alle attività sanitarie che ricadono su Alghero, in assenza di altre soluzioni, ha individuato lo stabile che prima ospitava la Guardia medica, nei pressi dell’ospedale Marino e con accesso dedicato, quale struttura da assegnare, provvisoriamente, al Ser.D.
12:14
Dossier sulla sanità di Alghero. Ultimatum su lavori e servizi
Il presidente della Commissione Christian Mulas presenta due relazioni in Commissione Sanità: sulla situazione dei reparti e dei lavori da realizzare e sul contestato trasferimento del Serd al Marino
26/2/2026
Il 3 marzo visite gratuite per l´udito
Prevenzione, diagnosi precoce e cura: screening gratuiti per la popolazione adulta nella Clinica otorinolaringoiatrica di viale San Pietro
25/2/2026
Allarme dal sindacato sul Marino. «Via ecografo, servizio a rischio»
E'il secondo macchinario rimosso in due mesi: la denuncia di Antonio Oscar Campus, segretario responsabile UIL FPL – ASL Sassari, che chiede spiegazioni all´Azienda Sanitaria Locale, subentrata nella gestione del nosocomio all´Aou di Sassari
26/2/2026
Sulla sanità va avanti il circo della Todde
Sssessori che non partecipano, delibere che non arrivano, tensioni che esplodono pubblicamente. Altro che fisiologica dialettica politica. Qui siamo davanti a un poltronificio che ha avvelenato e deteriorato in modo irreversibile i rapporti all’interno della maggioranza
26/2/2026
Report su sanità in Commissione
Domani una seduta della Commissione con all’ordine del giorno l’analisi e l’approfondimento della situazione attuale della sanità e relazione del presidente Mulas
