Parchi › «Punta Giglio, lungimiranza vince su polemiche»
S.A. 11:56
«Punta Giglio, lungimiranza vince su polemiche»
Il plauso del Partito Democratico di Alghero per il finanziamento al Parco di Porto Conte e al precedente investimento su Punto Giglio da parte dell´Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto
«Punta Giglio, lungimiranza vince su polemiche»

ALGHERO - «Il finanziamento di 4,2 milioni di euro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ottenuto nell’ambito dell’Accordo di Coesione MASE-FSC 2021-2027 per il ripristino funzionale e la tutela delle coste e dei sistemi forestali costieri, si aggiunge con orgoglio ai 2 milioni di euro già stanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’intervento su Punta Giglio e nel complesso del Parco di Porto Conte. È opportuno ricordare un dato chiave: l’acquisizione al patrimonio pubblico del compendio di Punta Giglio — in parte di proprietà di Borgosesia S.p.A. — è costata alle casse comunali circa 200 mila euro». Il plauso del Partito Democratico di Alghero per il finanziamento al Parco di Porto Conte e al precedente investimento su Punto Giglio da parte dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto [LEGGI].

«A fronte di quell’investimento iniziale di 200mila euro, oggi il Comune ha intercettato 6,2 milioni di euro di finanziamenti pubblici. Il raffronto è evidente: un moltiplicatore finanziario superiore a 30 volte l’investimento iniziale Durante il dibattito, fuori e dentro le aule istituzionali, l’operazione fu definita “vaga e pericolosa”, “sciagurata” e “opaca”, con contestazioni sulla convenienza economica e sulla valutazione dell’area. Tali posizioni furono espresse in particolare dai gruppi consiliari di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, che abbandonarono l'aula al momento del voto, sollevando dubbi sulla bontà dell’operazione. Oggi i fatti parlano chiaro» spiegano da via Mazzini.

E concludono: Quella scelta non era un costo improduttivo, ma un investimento strategico che ha consentito di consolidare la piena titolarità pubblica di un’area di straordinario pregio ambientale, sottrarre definitivamente il compendio a logiche privatistiche, creare le condizioni amministrative per accedere a finanziamenti regionali e ministeriali di grande portata. Il Partito Democratico di Alghero esprime un plauso all’Assessore al Demanio Enrico Daga e a tutti i promotori dell’iniziativa, che con visione e determinazione hanno sostenuto fin dall’inizio la portata strategica dell’operazione. Punta Giglio oggi è la dimostrazione concreta che una scelta lungimirante, anche quando inizialmente contestata, può generare valore pubblico, attrarre risorse e rafforzare il patrimonio della città. I numeri, più delle polemiche, restituiscono la verità dei fatti.
