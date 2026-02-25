Alguer.it
S.A. 14:08
Deejay ai domiciliari per violenza sessuale
Ai domiciliari un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna conosciuta qualche tempo prima all’interno di un locale pubblico di intrattenimento dove l’uomo svolge l’attività di Deejay
SASSARI - E' finito ai domiciliari un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna conosciuta qualche tempo prima all’interno di un locale pubblico di intrattenimento dove l’uomo svolge l’attività di Deejay. La giovane ha dichiarato di avere incontrato l’uomo all’interno di un disco bar cittadino e che lo stesso, dopo un primo approccio consenziente, aveva abusato di lei costringendola ad un rapporto sessuale completo. Le attività di riscontro effettuate sul racconto fornito dalla ragazza, da personale della Squadra Mobile, hanno permesso di acquisire importanti elementi in ordine alle responsabilità dell’uomo, il quale su provvedimento del Giudice per le Indagini
Preliminari, è stato posto in regime di arresti domiciliari.
