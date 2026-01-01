S.A. 9:16 Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari Arriva la chiamata tra i grandi per l´algherese classe 2007. Roberto con l´attuale tecnico della prima squadra, Fabio Pisacane, aveva vinto con la Primavera la Coppa Italia nella stagione 2024/25



ALGHERO - Roberto Malfitano è stato convocato in prima squadra con il Cagliari per la gara contro il Parma. Per l'algherese, classe 2007, arriva la chiamata tra i grandi a conferma di un percorso in crescita e iniziato nella scuola dell'Alghero calcio, centro di formazione Cagliari, guidata dal padre Massimo e da Manuel Pierangeli, entrambi ex calciatori. Roberto con l'attuale tecnico della prima squadra, Fabio Pisacane, aveva vinto la Coppa Italia con la Primavera nella stagione 2024/25.