Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari
S.A. 9:16
Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari
Arriva la chiamata tra i grandi per l´algherese classe 2007. Roberto con l´attuale tecnico della prima squadra, Fabio Pisacane, aveva vinto con la Primavera la Coppa Italia nella stagione 2024/25
Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari

ALGHERO - Roberto Malfitano è stato convocato in prima squadra con il Cagliari per la gara contro il Parma. Per l'algherese, classe 2007, arriva la chiamata tra i grandi a conferma di un percorso in crescita e iniziato nella scuola dell'Alghero calcio, centro di formazione Cagliari, guidata dal padre Massimo e da Manuel Pierangeli, entrambi ex calciatori. Roberto con l'attuale tecnico della prima squadra, Fabio Pisacane, aveva vinto la Coppa Italia con la Primavera nella stagione 2024/25.
