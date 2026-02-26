S.A. 20:25 60mila euro per gli eventi identitari a Porto Torres In base al nuovo accordo la Fondazione Sardegna sosterrà finanziariamente l´Amministrazione comunale con risorse pari a 60 mila euro per ciascun anno



PORTO TORRES - Prosegue e si rafforza il rapporto di collaborazione tra il Comune di Porto Torres e la Fondazione di Sardegna per la valorizzazione degli eventi identitari turritani riconosciuti come motore di sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. È sul binomio identità e sviluppo, infatti, che si fonda il Protocollo di intesa rinnovato per un ulteriore triennio dal Sindaco Massimo Mulas e dal presidente della Fondazione Giacomo Spissu. Già nel 2023, un primo accordo aveva consentito, attraverso il sostegno finanziario della Fondazione, di recuperare e rilanciare appuntamenti profondamente radicati nella comunità turritana, in particolare nell'ambito della Festha Manna, dalle giostre equestri alle serate identitarie dedicate ai balli e ai canti tradizionali, passando per eventi legati alla cultura della pesca nel Golfo.



In base al nuovo accordo la Fondazione sosterrà finanziariamente l'Amministrazione comunale con risorse pari a 60 mila euro per ciascun anno. Il Protocollo, quindi, punta a realizzare interventi di valorizzazione e sviluppo del territorio anche sotto il profilo turistico, a rafforzare le politiche sociali, al consolidamento dei valori identitari, a sviluppare strategie locali orientate alla sostenibilità. Il Comune metterà a disposizione risorse anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali e comunitari e la partnership potrà anche essere estesa ad altri soggetti istituzionali ed economici interessati.



«Siamo soddisfatti - ha sottolineato il Sindaco Mulas - dei risultati ottenuti nell'ultimo triennio grazie alla firma del Protocollo d'intesa e ringraziamo la Fondazione di Sardegna per aver reso ancora più stabile il rapporto di collaborazione con la nostra Amministrazione. La Fondazione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo culturale e sociale del territorio e, grazie al suo supporto, abbiamo potuto ripristinare appuntamenti identitari e tradizionali a cui la nostra comunità è profondamente legata, in particolare, nell'ambito alla Festha Manna. Abbiamo intenzione di continuare a investire su eventi e progetti capaci di generare crescita sociale ed economica, valorizzando le competenze e le energie presenti nella comunità turritana».