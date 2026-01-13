Alguer.it
19:24
Riserve idriche e agricoltura: dibattito a Sassari
Al centro del confronto organizzato da Coldiretti Nord Sardegna ci sarà, dunque, lo stato del sistema idrico regionale e le pesantissime ricadute sul mondo agropastorale. Appuntamento venerdì 16 gennaio
Riserve idriche e agricoltura: dibattito a Sassari

SASSARI - Sarà dedicato all’acqua e alle sue gravi criticità l’incontro in programma domani, dalle ore 11, nella sede di Coldiretti Nord Sardegna, in viale Italia 12 a Sassari, seconda tappa del ciclo di appuntamenti territoriali che Coldiretti ha avviato per affrontare, territorio per territorio, i nodi che stanno generando crisi profonde nei comparti produttivi dell’Isola.

Al centro del confronto organizzato da Coldiretti Nord Sardegna ci sarà, dunque, lo stato del sistema idrico regionale e le pesantissime ricadute sul mondo agropastorale, aggravate da anni di ritardi nella programmazione degli interventi, inefficienze strutturali e una pianificazione che non riesce a stare al passo con i cambiamenti climatici. L’incontro di Sassari sarà l’occasione per fare il punto sulle necessità del comparto, raccogliere le istanze dei territori e tracciare una linea chiara sulle priorità.

La giornata sarà guidata dal presidente di Coldiretti Nord Sardegna Antonello Fois e dal direttore Marco Locci, alla presenza dei presidenti di tutti i Consorzi di bonifica della Sardegna e dei vertici di Anbi Sardegna, con l’obiettivo di trasformare il confronto in proposte concrete per uscire dall’emergenza e costruire una strategia strutturale sull’acqua.
