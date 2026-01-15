S.A. 10:07 «Un milione di euro per Anghelu Ruju» La soddisfazione del presidente del Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi per l´adesione unanime alla Fondazione per la gestione delle Domus de Janas



ALGHERO - «Mi preme comunicare che il Consiglio comunale di Alghero ha aderito all'unanimità alla costituenda Fondazione per la gestione delle Domus de Janas, riconosciute come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel luglio 2025. Questa adesione rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione e la gestione di questo sito archeologico unico, che comprende 26 complessi monumentali prenuragici sparsi nel centro-nord della Sardegna. La Fondazione avrà l'obiettivo di promuovere la conservazione e la valorizzazione delle Domus de Janas, nonché di sviluppare il turismo culturale e sostenibile nella zona». Così il presidente del Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi che fa riferimento anche ai fondi per dare gambe al progetto: «sono orgoglioso di annunciare che sono stati già dedicati e stabiliti più di un milione di euro da spalmare nel periodo

26/30 per il nostro sito di Anghelu Ruju, un importante riconoscimento per la nostra città e un investimento importante per il futuro del nostro territorio. Siamo impegnati a lavorare insieme per preservare e promuovere questo patrimonio unico per le generazioni future».





Nella foto: Mimmo Pirisi