Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaArcheologia › «Un milione di euro per Anghelu Ruju»
S.A. 10:07
«Un milione di euro per Anghelu Ruju»
La soddisfazione del presidente del Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi per l´adesione unanime alla Fondazione per la gestione delle Domus de Janas
«Un milione di euro per Anghelu Ruju»

ALGHERO - «Mi preme comunicare che il Consiglio comunale di Alghero ha aderito all'unanimità alla costituenda Fondazione per la gestione delle Domus de Janas, riconosciute come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel luglio 2025. Questa adesione rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione e la gestione di questo sito archeologico unico, che comprende 26 complessi monumentali prenuragici sparsi nel centro-nord della Sardegna. La Fondazione avrà l'obiettivo di promuovere la conservazione e la valorizzazione delle Domus de Janas, nonché di sviluppare il turismo culturale e sostenibile nella zona». Così il presidente del Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi che fa riferimento anche ai fondi per dare gambe al progetto: «sono orgoglioso di annunciare che sono stati già dedicati e stabiliti più di un milione di euro da spalmare nel periodo
26/30 per il nostro sito di Anghelu Ruju, un importante riconoscimento per la nostra città e un investimento importante per il futuro del nostro territorio. Siamo impegnati a lavorare insieme per preservare e promuovere questo patrimonio unico per le generazioni future».


Nella foto: Mimmo Pirisi
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/1/2026
Domus de Janas: Alghero aderisce a Fondazione
Durante il Consiglio comunale di ieri, il Comune di Alghero, nel cui territorio è presente la Necropoli di Anghelu Ruju, uno dei complessi archeologici inclusi nella lista Patrimonio dell’Umanità, ha approvato all’unanimità la propria adesione come Socio Fondatore della costituenda Fondazione
18/12Domus de janas a Sennori: via a riqualificazione
15/12Domus De Janas: risorse per 24 comuni
14/12Domus de Janas: tavolo tecnico a Sassari
12/12Sassari: esperti a confronto sulle Domus de Janas
4/12A San Nicola riapre il Barbacane di Piazza Castello
18/11Domus de Janas, il libro di Elena Croci
1/10Archeologia, vino e musica a Porto Ferro
1/9Dal Bronzo Medio all’Alto Medioevo
14/7«Unesco, grande lavoro di squadra»
14/7Di Gangi-Cocco: impegno e visione. Domus de janas, Alghero capofila
« indietro archivio archeologia »
16 gennaio
Da Mattarella onorificenza all´algherese Giulio Marongiu
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
16 gennaio
30 milioni persi nella Nurra. «Priorità sistemare le reti idriche»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)