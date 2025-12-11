S.A. 20:34 Domus de janas a Sennori: via a riqualificazione Grazie a un finanziamento di 320 mila euro stanziato dalla Rete metropolitana del Nord Sardegna, prende il via il progetto di riqualificazione del sito archeologico nel cuore del paese



SENNORI - Le domus de janas dell’Orto del beneficio parrocchiale diventeranno un fiore all’occhiello dell’offerta turistica e storica di Sennori. Grazie a un finanziamento di 320 mila euro stanziato dalla Rete metropolitana del Nord Sardegna, prende il via il progetto di riqualificazione del sito archeologico nel cuore del paese, con lo scopo di migliorarne accessibilità, sicurezza e fruizione.

I lavori sono stati consegnati dall’amministrazione comunale il mese scorso alla impresa esecutrice Zicchittu Francesco srl, e avranno una durata di circa 4 mesi. Sono previsti interventi sugli ingressi, sui percorsi e sui terrazzamenti, creando spazi inclusivi e utilizzabili anche per eventi pubblici. Saranno realizzati nuovi piani inclinati accessibili, oltre alla sistemazione delle aree verdi e la ricostruzione del muro di recinzione, che sarà dotato di un dispositivo d’ingresso in acciaio corten.



L’area sarà dotata di nuove pavimentazioni permeabili, un nuovo sistema di illuminazione, impianto di videosorveglianza e pannelli informativi. I terrazzamenti saranno ripuliti e valorizzati mantenendo la morfologia originaria, tutto realizzato con la supervisione della Soprintendenza archeologica.

«Le domus de janas dell’Orto del beneficio parrocchiale sono un tesoro archeologico che il Comune ha da sempre voluto valorizzare, sia in chiave turistica, sia in chiave identitaria», dichiarano i rappresentanti dell’amministrazione comunale, «con questo progetto il sito diventerà più fruibile sotto tutti i punti vista e sarà un ulteriore tassello per promuovere Sennori e il suo territorio ricco di storia, tradizioni e bellezze naturali».





Nella foto: una simulazione del progetto