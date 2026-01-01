Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › «L’ennesimo siparietto propagandistico»
Cor 18:16
«L’ennesimo siparietto propagandistico»
I consiglieri comunali di Forza Italia Alghero parlano di annunci e passerelle mediatiche, ma nessuna risposta sui veri problemi di Alghero e sulle opere strategiche che la città attende da anni
«L’ennesimo siparietto propagandistico»

ALGHERO - «La conferenza stampa dell’amministrazione comunale, supportata per l’occasione dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici, è l’ennesimo siparietto propagandistico: annunci e passerelle mediatiche, ma nessuna risposta sui veri problemi di Alghero e sulle opere strategiche che la città attende da anni. Si è parlato genericamente di interventi finanziati, evitando accuratamente di affrontare quelli ancora privi di risorse, bloccati o incompiuti. Emblematico il riferimento a 8 milioni di euro per il porto, citati in modo generico, senza chiarire a quali lavori si riferiscano, con quali tempi e con quali effetti concreti. Nulla viene detto sul completamento del molo di sopraflutto, infrastruttura strategica che potrebbe ospitare grandi yacht e piccole navi da crociera, aumentando i flussi e producendo ricadute economiche reali per la città».

«Silenzio totale anche sulla piscina coperta, chiusa da anni e senza un quadro finanziario certo, e sulla circonvallazione, richiamata solo a parole ma mai affrontata per quello che è oggi: un’opera incompleta e in forte ritardo. Proprio la circonvallazione smaschera l’inconsistenza della propaganda. Nonostante le promesse di inaugurazione entro settembre dello scorso anno, l’opera non è conclusa. La recente apertura della rotatoria della circonvallazione dimostra l’approccio approssimativo della Giunta: un cantiere a cielo aperto spacciato per risultato, privo di asfaltatura definitiva, di segnaletica, di illuminazione adeguata e opere accessorie, con evidenti criticità anche sul piano della sicurezza».

«È bene ricordarlo: la circonvallazione non è un’opera della Giunta Cacciotto, ma un’infrastruttura ideata, programmata e finanziata dal centrodestra, con oltre 12 milioni di euro di risorse regionali e ulteriori fondi reperiti nella scorsa consiliatura. Oggi, a causa dei ritardi accumulati, si profila il rischio di nuovi costi per oltre 2 milioni di euro. Questo è il dato politico che la conferenza stampa ha cercato di nascondere: occorrono meno annunci e più fatti. Alghero ha bisogno di opere concluse e funzionanti, non di siparietti propagandistici» dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru e Nina Ansini.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:50
Porto e Palacongressi, strigliata al Comune
Davvero pesanti le responsabilità sulla classe politico-amministrativa algherese: sul porto e la riqualificazione del molo di sopraflutto la regione starebbe aspettando invano il Piano regolatore, mentre sul futuro del Palacongressi si attende addirittura una proposta progettuale. Ecco le parole di Antonio Piu
10:35
«Sbloccati tutti i cantieri fermi»
L´annuncio è del sindaco di Alghero e dell´assessore competente, Francesco Marinaro, in occasione dell´incontro con il delegato regionale Antonio Piu. «Grazie agli ottimi rapporti ed alle continue interlocuzioni sono ripartite tutte le opere che erano in stand-by sul territorio». Municipio, ex Caserma dei carabinieri, circonvallazione, porto: sbloccati tutti i cantieri che andavano stimolati con nuovi impulsi. Le loro parole
15/1A Nuoro via ai lavori per la galleria di Mughina
15/1Liberiamoci del Palazzo dei Congressi
13/1«Il Palacongressi distretto dell´Innovazione»
13/1«Palacongressi, demolizione non è soluzione»
12/1Riformatori: Demolire il Palacongressi
9/1Municipio, Cotonificio e impianti. Nel 2026 via ai nuovi cantieri
8/1«Una fontana nell´Esso abbandonato»
7/1Al cimitero di Bosa 150 nuovi loculi
7/1Pompieri in azione: Ponte Vecchio più sicuro
3/1Tissi: riattivato il primo pozzo comunale
« indietro archivio opere »
19 gennaio
Porto e Palacongressi, strigliata al Comune
19 gennaio
Statale 195 chiusa per rischio inondazione
19 gennaio
Allerta rossa, chiuse scuole e uffici



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)