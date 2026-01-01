Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › Porto e Palacongressi, strigliata al Comune
Cor 16:50
Porto e Palacongressi, strigliata al Comune
Davvero pesanti le responsabilità sulla classe politico-amministrativa algherese: sul porto e la riqualificazione del molo di sopraflutto la regione starebbe aspettando invano il Piano regolatore, mentre sul futuro del Palacongressi si attende addirittura una proposta progettuale. Ecco le parole di Antonio Piu
Porto e Palacongressi, <i>strigliata</i> al Comune

ALGHERO - Arriva Antonio Piu ad Alghero e capita quello che non ti aspetti: al netto dei grandi numeri evidenziati - circa 20 milioni di investimenti diretti in soli 18 mesi sul territorio - e degli elogi alla struttura amministrativa capitanata da Cacciotto e Marinaro per la capacità di spesa, con tutte le opere in stand-by già riavviate grazie all'iniezione di importanti risorse, l'assessore - col garbo istituzionale e l'acume politico che lo contraddistingue - sui due nodi Porto (molo di sopraflutto) e Palacongressi - scarica pesanti responsabilità dell'attuale stallo, tutte sul Comune di Alghero.

Non certo per responsabilità dirette imputabili soltanto all'attuale amministrazione, ma l'assessore regionale alle Opere pubbliche alla specifica domanda di Alguer.it è molto chiaro: tutti i finanziamenti elargiti dalla regione sono ovviamente gestiti dal comune per soli interventi di manutenzione - precisa Antonio Piu - noi abbiamo chiesto il nuovo piano regolatore, ma senza piano ovviamente l'estensione del porto rimarrà appesa ad un documento programmatico che la città aspetta davvero per troppo tempo. Bocce ferme anche sul Palazzo dei Congressi: anche in questo caso la posizione di Cagliari è chiara e netta e rimanda ogni decisione ad un futuro tavolo tecnico. «Siamo pronti a valutare qualsiasi proposta di intervento e siamo disponibili sia in termini di finanziamento sia in termini di riqualificazione per discutere i programmi per il futuro».

Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:35
«Sbloccati tutti i cantieri fermi»
L´annuncio è del sindaco di Alghero e dell´assessore competente, Francesco Marinaro, in occasione dell´incontro con il delegato regionale Antonio Piu. «Grazie agli ottimi rapporti ed alle continue interlocuzioni sono ripartite tutte le opere che erano in stand-by sul territorio». Municipio, ex Caserma dei carabinieri, circonvallazione, porto: sbloccati tutti i cantieri che andavano stimolati con nuovi impulsi. Le loro parole
18:16
«L’ennesimo siparietto propagandistico»
I consiglieri comunali di Forza Italia Alghero parlano di annunci e passerelle mediatiche, ma nessuna risposta sui veri problemi di Alghero e sulle opere strategiche che la città attende da anni
15/1A Nuoro via ai lavori per la galleria di Mughina
15/1Liberiamoci del Palazzo dei Congressi
13/1«Il Palacongressi distretto dell´Innovazione»
13/1«Palacongressi, demolizione non è soluzione»
12/1Riformatori: Demolire il Palacongressi
9/1Municipio, Cotonificio e impianti. Nel 2026 via ai nuovi cantieri
8/1«Una fontana nell´Esso abbandonato»
7/1Al cimitero di Bosa 150 nuovi loculi
7/1Pompieri in azione: Ponte Vecchio più sicuro
3/1Tissi: riattivato il primo pozzo comunale
« indietro archivio opere »
19 gennaio
Statale 195 chiusa per rischio inondazione
19 gennaio
Allerta rossa, chiuse scuole e uffici
19 gennaio
«Sbloccati tutti i cantieri fermi»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)