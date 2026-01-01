Cor 16:50 Porto e Palacongressi, strigliata al Comune Sbloccati tutti i cantieri fermi: Intervista

«L’ennesimo siparietto propagandistico» Davvero pesanti le responsabilità sulla classe politico-amministrativa algherese: sul porto e la riqualificazione del molo di sopraflutto la regione starebbe aspettando invano il Piano regolatore, mentre sul futuro del Palacongressi si attende addirittura una proposta progettuale. Ecco le parole di Antonio Piu







Non certo per responsabilità dirette imputabili soltanto all'attuale amministrazione, ma l'assessore regionale alle Opere pubbliche alla specifica domanda di Alguer.it è molto chiaro: tutti i finanziamenti elargiti dalla regione sono ovviamente gestiti dal comune per soli interventi di manutenzione - precisa Antonio Piu - noi abbiamo chiesto il nuovo piano regolatore, ma senza piano ovviamente l'estensione del porto rimarrà appesa ad un documento programmatico che la città aspetta davvero per troppo tempo. Bocce ferme anche sul Palazzo dei Congressi: anche in questo caso la posizione di Cagliari è chiara e netta e rimanda ogni decisione ad un futuro tavolo tecnico. «Siamo pronti a valutare qualsiasi proposta di intervento e siamo disponibili sia in termini di finanziamento sia in termini di riqualificazione per discutere i programmi per il futuro».



ALGHERO - Arriva Antonio Piu ad Alghero e capita quello che non ti aspetti: al netto dei grandi numeri evidenziati - circa 20 milioni di investimenti diretti in soli 18 mesi sul territorio - e degli elogi alla struttura amministrativa capitanata da Cacciotto e Marinaro per la capacità di spesa, con tutte le opere in stand-by già riavviate grazie all'iniezione di importanti risorse, l'assessore - col garbo istituzionale e l'acume politico che lo contraddistingue - sui due nodi Porto (molo di sopraflutto) e Palacongressi - scarica pesanti responsabilità dell'attuale stallo, tutte sul Comune di Alghero.Non certo per responsabilità dirette imputabili soltanto all'attuale amministrazione, ma l'assessore regionale alle Opere pubbliche alla specifica domanda diè molto chiaro: tutti i finanziamenti elargiti dalla regione sono ovviamente gestiti dal comune per soli interventi di manutenzione - precisa Antonio Piu - noi abbiamo chiesto il nuovo piano regolatore, ma senza piano ovviamente l'estensione del porto rimarrà appesa ad un documento programmatico che la città aspetta davvero per troppo tempo. Bocce ferme anche sul Palazzo dei Congressi: anche in questo caso la posizione di Cagliari è chiara e netta e rimanda ogni decisione ad un futuro tavolo tecnico. «Siamo pronti a valutare qualsiasi proposta di intervento e siamo disponibili sia in termini di finanziamento sia in termini di riqualificazione per discutere i programmi per il futuro».