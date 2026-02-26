S.A. 19:50 Scuola politica Riformatori: si parte con la sanità L’appuntamento di mercoledì 11 che dà avvio alla Scuola di formazione politica, rappresenta il primo momento di approfondimento e analisi del “Manifesto sulla sanità” che nel corso degli altri incontri sarà via via arricchito per arrivare a una versione finale da consegnare al Ministro



SASSARI - La sanità ha bisogno di cure? È la domanda a cui la Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori sardi e coordinata dal capogruppo in Consiglio regionale, Umberto Ticca, cercherà di dare risposta con una serie di incontri tematici che prenderanno il via mercoledì 11 marzo a Sassari (ore 17.00, sala conferenze dell’Hotel Grazia Deledda) per terminare con un evento di chiusura a Cagliari, programmato per il 10 aprile alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’appuntamento di mercoledì 11 che dà avvio alla Scuola di formazione politica, rappresenta il primo momento di approfondimento e analisi del “Manifesto sulla sanità” che nel corso degli altri incontri sarà via via arricchito per arrivare a una versione finale da consegnare al Ministro nella giornata di chiusura della sessione tematica della Scuola di formazione dedicata alla sanità, il 10 aprile.



«Architettura diversa - con un’articolazione regionale e un unico tema prevalente, la sanità - ma stessa capacità di promuovere visione, conoscenza, saperi - spiega il Responsabile Ticca, che definisce l’edizione 2026 della Scuola di formazione politica - il frutto di una scelta specifica, quella di puntare su un tema portante, la sanità sarda e il diritto dei sardi alle cure. Un tema su cui oggi incombe il rischio di implosione e verso cui è urgente e necessario concentrare tutti gli sforzi». Si comincia quindi da Sassari per un incontro pubblico che vuole essere un momento di confronto dedicato alle criticità, all’analisi dei problemi, alla ricerca delle soluzioni e alle prospettive del sistema sanitario regionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo i principali protagonisti del settore sanitario per condividere analisi, esperienze e possibili linee di intervento in una fase particolarmente delicata per la sanità sarda.



Ad aprire i lavori sarà il coordinatore regionale dei Riformatori Aldo Salaris, mentre il dibattito sarà moderato dal Franco Meloni, uno dei più autorevoli manager del settore. Tra i relatori Flavio Sensi, direttore generale della ASL 1 di Sassari, Serafino Ponti, direttore generale dell’AOU di Sassari, Mario Palermo, già commissario dell’AOU di Sassari e la Dottoressa Fausta Pileri, IFO Sala Parto-Pronto Soccorso AOU Sassari Segretaria territoriale e componente Direzione Nazionale Nursind. L’incontro sarà occasione di ascolto e di riflessione pubblica sulle grandi questioni che riguardano il sistema sanitario regionale, dalla sostenibilità economica all’organizzazione della rete ospedaliera, dal rafforzamento della medicina territoriale alla carenza di personale sanitario. Secondo i Riformatori Sardi, infatti, il dibattito sulla sanità non può limitarsi alla gestione dell’emergenza, ma richiede una visione strategica capace di affrontare nodi strutturali che riguardano l’organizzazione del sistema, la qualità dei servizi e l’accesso alle cure per i cittadini.



