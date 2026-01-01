S.A. 17:47 1,7 milioni a università sarde per assumere 58 ricercatori Nello specifico, l’Università degli Studi di Cagliari riceverà un finanziamento di 1 milione di euro per 35 ricercatori, di cui 25 PNRR; l’Università degli Studi di Sassari otterrà uno stanziamento di oltre 678 mila euro per 23 ricercatori di cui 9 PNRR



CAGLIARI – Le università della Sardegna potranno assumere fino a 58 ricercatori grazie a un finanziamento di 1,7 milioni di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Nel 2026 gli atenei sardi riceveranno oltre 386 mila euro che nel 2027 aumenteranno a 1,7 milioni di euro annui. Sul totale di 58 ricercatori, 34 saranno PNRR. Nello specifico, l’Università degli Studi di Cagliari riceverà un finanziamento di 1 milione di euro per 35 ricercatori, di cui 25 PNRR; l’Università degli Studi di Sassari otterrà uno stanziamento di oltre 678 mila euro per 23 ricercatori di cui 9 PNRR.



Sul piano delle risorse nazionali, nel 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca destinerà, per le assunzioni di ricercatori in università ed enti di ricerca, un finanziamento complessivo di 18,5 milioni di euro che aumenterà a 60,7 milioni di euro annui a partire dal 2027. Dei 2.000 che verranno assunti a livello nazionale, 1.051 saranno ricercatori PNRR. Nello specifico, 847 nelle università e 204 negli enti di ricerca vigilati dal MUR.