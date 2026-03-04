Alguer.it
S.A. 21:13
8 Marzo: focus dei Vigili a Sassari
Domenica 8 marzo, la Polizia locale tra i cittadini per sensibilizzare sui temi del rispetto, in questo caso con un focus verso il genere femminile
8 Marzo: focus dei Vigili a Sassari

SASSARI - In occasione della giornata internazionale della Donna, domenica 8 marzo, la Polizia locale ancora una volta coglie l’opportunità per sensibilizzare sui temi del rispetto, in questo caso con un focus verso il genere femminile. Dalle 9 alle 19 agenti saranno presenti con uno stand nella galleria commerciale Tanit.

Sarà un’occasione di incontro e dialogo con la popolazione, di tutte le età, durante il quale sarà diffuso materiale informativo per contrastare la violenza contro le donne e sarà donato un segnalibro sul tema, con i contatti per chiedere aiuto e supporto. Sarà inoltre presente un albero di mimosa sui cui rami sarà possibile lasciare messaggi anonimi sulle donne e sul rispetto.

Non mancherà un monitor nel quale saranno proiettati i video prodotti negli anni dal Comando della Polizia locale contro la violenza di genere, ma anche anche sui fenomeni del revenge porn, bullismo e cyberbullismo. Argomenti affrontati dagli agenti altamente qualificati nelle scuole secondarie di secondo grado, grazie ai quali si è aperto e rafforzato il dialogo con le nuove generazione che possono così percepire le forze dell’ordine come alleati a cui rivolgersi per chiedere aiuto, per sé e per altri.
