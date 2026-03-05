S.A. 15:46 Nel Vivo della Storia: il traguardo del decennale La presidenza passa da Rolando Galligani a Marco Massaro, a seguire vicepresidente Antonella Succu, segretario Mauro Almaviva, Antonello Di Biase, Mirko Costantino, Mirko Cecconello, Daniele Sardu e Gianni Aini, creando così un nuovo direttivo che pone nuove basi e idee per continuare a crescere



ALGHERO - In occasione dell’ultima assemblea dei soci che si è tenuta lo scorso sabato 28 febbraio, l’Associazione Storico Culturale Nel Vivo della Storia ha festeggiato il suo primo decennale.

Era il lontano dicembre 2015 quando un gruppo di amici legati dalla passione comune per la storia decide di fondare l’Associazione. Non semplici appassionati ma anche figure di rilievo come il socio Antonello Debiase chiamato come giudice per importanti concorsi nazionali di modellismo.

Nel corso di questi anni, sono state tante le iniziative realizzate dal gruppo nel territorio.

Grazie alla collaborazione con l’Aeroporto Militare di Fertilia riaprono e rendono fruibile un vecchio rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale (ultimamente visitato anche dal Presidente Mattarella), per molti anni uno dei siti maggiormente visitati in occasione di Monumenti Aperti.



Si dedicano alle ricerche d’archivio ma anche a quelle sul campo grazie a collaborazioni con il Parco di Porto Conte e con quello dell’Asinara. Organizzano convegni, partecipano a numerose attività all'estero e collaborano con le scuole offrendo le loro competenze storiche dall’archeologia all’età contemporanea. Fanno delle pubblicazioni, organizzano mostre di modellismo e ogni due anni un raduno di veicoli militari storici che ormai attira partecipanti da tutta Italia e dall’estero.

Per entrare poi sempre più nel vivo delle cose, collaborano sia con il Comune di Alghero che con quello di Stintino portando la rievocazione storica nell’ambito della manifestazione Monumenti Aperti. Nel corso di questi anni di pari passo con il loro entusiasmo, la compagine sociale cresce. La presidenza passa da Rolando Galligani a Marco Massaro, a seguire vicepresidente Antonella Succu, segretario Mauro Almaviva, Antonello Di Biase, Mirko Costantino, Mirko Cecconello, Daniele Sardu e Gianni Aini, creando così un nuovo direttivo che pone nuove basi e idee per continuare a crescere.