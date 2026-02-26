S.A. 20:15 T-Jazz: nuova produzione originale a Cagliari Un´altra grande produzione originale nata dall´incrocio d´arti e d´estri tra i graniti di Berchidda Logudoro e pronta a regalarsi ancora una volta al pubblico dell´Isola. Appuntamento il 12 marzo al T Hotel dove andrà in scena “ATLANTIDE - Il soffio, il suono, il mare”,



CAGLIARI - T-Jazz 2026, secondo appuntamento: giovedì 12 marzo 2026 alle ore 19 nell'accogliente spazio che guarda allo skyline della città dell'UNA HOTELS T Hotel di Cagliari in via dei Giudicati nr 66, andrà in scena “ATLANTIDE - Il soffio, il suono, il mare”, un concerto live che lascia ampio spazio all’immaginazione ma ha tutte le carte in regola per stupire e conquistare ascolto e sguardo “ATLANTIDE - Il soffio, il suono, il mare” firmato da Francesco Lento, sul palcoscenico sarà raccontato dal talento, dall’estro e dalla mescolanza di stili e di strumenti degli Atlantis 4th: Francesco Lento alla tromba, Paolo Corda alla chitarra, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria.



Il Quartetto Atlantis nasce dall’idea di esprimere una musica non attribuibile a un determinato genere ma piuttosto globale. Ciò in base alle esperienze musicali vissute e ai viaggi fatti in varie parti del mondo nonché alle origini calabro-sarde del leader del progetto Francesco Lento. Un ruolo prevalente lo avrà di certo una ricerca dell’estetica sonora, armonica e componenti afro-americane. Un ensemble frutto di anni di intensa intesa musicale, di prove e gusti condivisi, capaci di spaziare dal jazz anni ’20 alla samba, dal metal sino a bossa e suoni liberi. Una musica che non si lascia rinchiudere in un genere, ma respira di contaminazioni, viaggi, improvvisazione, estetica afroamericana e radici mediterranee. Quinta stagione del progetto Insulae Lab - Centro di Produzione Musica Jazz: semi piantati nel corso di questi prime stagioni di musica e passione a Berchidda, sbocciati per regalare nuovi fiori e una nuova primavera di note, produzioni originali, concerti, sensazioni, grandi ospiti ed emozioni al 2026 disegnato per la platea della Sardegna e del Mediterraneo dal direttore artistico Paolo Fresu.



Nella foto: Lorenzo Agus