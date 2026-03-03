Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroOpinioniSicurezzaVogliamo chiarezza sul carcere di Alghero
Giusy Piccone 16:06
L'opinione di Giusy Piccone
Vogliamo chiarezza sul carcere di Alghero
<i>Vogliamo chiarezza sul carcere di Alghero</i>

L’interrogazione parlamentare presentata dal deputato del Movimento 5 Stelle Mario Perantoni, rivolta al Governo Meloni, sulla situazione della casa di reclusione “Giuseppe Tomasiello” di Alghero rappresenta un passaggio importante per fare piena chiarezza su quanto sta accadendo nella struttura. Il carcere di Alghero è stato storicamente considerato una realtà modello dal punto di vista trattamentale. In una condizione che ha consentito di sviluppare percorsi di reinserimento e di mantenere un equilibrio significativo tra sicurezza, qualità del lavoro degli operatori e dignità delle persone detenute. Negli ultimi mesi, tuttavia, le presenze sono aumentate progressivamente fino a superare la capienza della struttura, 156 posti. Al 31 gennaio 2026 i detenuti risultavano già 164 e, secondo quanto segnalato, il 4 marzo un volo militare atterrato all’aeroporto di Alghero avrebbe trasferito nella casa di reclusione circa venti detenuti provenienti da istituti penitenziari della Lombardia, portando la popolazione carceraria a circa 180 persone. Questo incremento appare in contraddizione con quanto dichiarato pubblicamente il 2 marzo dal sottosegretario alla Giustizia Delmastro, che nel corso di una visita istituzionale aveva parlato della necessità di procedere verso un lento sfollamento della struttura per preservarne la vocazione trattamentale. L’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Perantoni chiede quindi al Ministero della Giustizia di chiarire da quale ufficio sia stato disposto il trasferimento dei detenuti e quali iniziative il Governo intenda assumere per riportare la capienza del carcere entro i limiti previsti, oltre a intervenire sulla cronica carenza di organico della Polizia penitenziaria. La situazione merita la massima attenzione istituzionale. Il carcere di Alghero rappresenta un presidio importante del sistema penitenziario e del territorio e deve poter continuare a svolgere la propria funzione senza essere trasformato in una soluzione emergenziale per il sovraffollamento di altri istituti. Garantire condizioni di lavoro adeguate al personale e percorsi trattamentali efficaci per le persone detenute è un obiettivo che riguarda la qualità del sistema penitenziario e il rispetto dei principi di legalità e dignità.

*Consigliera comunale Movimento 5 Stelle Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/3/2026
«Nuovi detenuti ad Alghero, Delmastro mente»
Durissimo intervento del consigliere regionale Di Nolfo dopo il nuovo trasferimento in massa di detenuti nel carcere di Alghero e le accuse al sottosegretario in visita nei giorni scorsi in città: sapeva perfettamente cosa sarebbe accaduto
4/3/2026
Brigata Sassari celebra il 111° anniversario
Rinnovato il legame con la città nel segno della memoria, dei valori e dell’impegno operativo dei “sassarini”
4/3/2026
«41bis polemica inutile e smontata»
Fratelli d’Italia Alghero ribadisce con forza che la lotta alla mafia non si fa con slogan ma con atti concreti: Il 41 bis è uno strumento di legalità e sicurezza dello Stato, non un terreno di propaganda politica
3/3/2026
41 Bis: Rotelli, Polo e Masala contro la Todde
Gli onorevoli Mauro Rotelli e Barbara Polo e la consigliera regionale Francesca Masala si scagliano contro la Governatrice Alessandra Todde dopo la manifestazione contro il 41bis in Sardegna
3/3M5s all´attacco di Delmastro. Piccone contro il 41bis nell´Isola
2/3Detenuti raddoppiati ad Alghero. Delmastro: l´emergenza passerà
28/2 «Giù le mani dal carcere modello»
25/2A Valledoria un distaccamento dei Vigili del fuoco
25/2Piano Protezione una scelta di responsabilità
25/2Alluvioni, incendi i rischi per Alghero: Piano
23/2Sul carcere di Alghero serve una scelta chiara
21/2Carabinieri a tutto campo: 6 arresti e 9 denunce
18/2Carabinieri: concorso per 898 Marescialli
18/2«41bis, serve una voce unitaria dall´Isola»
« indietro archivio sicurezza »
6 marzo
Al Parco daino investito da auto. «Rafforzare piano contenimento»
6 marzo
Nel Vivo della Storia: il traguardo del decennale
6 marzo
Monete antiche: da Sassari traffico internazionale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)