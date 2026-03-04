S.A. 16:54 A Porto Torres via ai lavori nella Capitaneria Al via i lavori per il completamento della ristrutturazione della sede della Capitaneria di porto. Nella giornata di ieri sono iniziate le operazioni propedeutiche al montaggio del ponteggio sulle due facciate dell’edificio oggetto del secondo lotto di interventi di manutenzione



PORTO TORRES - Sono ripresi i lavori di ristrutturazione dell’immobile sede della Capitaneria di porto di Porto Torres. Nella giornata di ieri sono infatti iniziate le operazioni propedeutiche al montaggio del ponteggio sulle due facciate dell’edificio oggetto del secondo lotto di interventi di manutenzione. Gli interventi strutturali sulle prime due facciate si erano conclusi nella primavera del 2025 con l’installazione della nuova insegna sul prospetto nord dell’edificio, affacciato sulla darsena interna del porto. Da allora si attendeva il perfezionamento delle procedure tecnico-economiche finalizzate all’assegnazione delle risorse necessarie per il completamento dell’opera.



Fondamentale in tal senso l’impegno del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stanziato dal proprio bilancio la somma di € 275.000, grazie ai quali il Provveditorato Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, in forza di apposita convenzione stipulata con il Direttore Marittimo del Nord Sardegna, ha avuto la copertura finanziaria necessaria per poter appaltare il secondo lotto dei lavori alla ditta locale aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica.



Le aree di cantiere sono state consegnate da parte del Comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres al Provveditorato OO.PP. di Cagliari. Mancano quindi pochi mesi prima che la sede dell’Autorità Marittima turritana possa mostrarsi nella sua nuova veste ai cittadini e ai numerosi turisti che affollano il porto e le spiagge limitrofe. I lavori, che proseguiranno con successivi interventi manutentivi anche alle fondamenta dell’immobile, restituiranno alla sede della Capitaneria il doveroso decoro, nell’ottica del più ampio processo di sviluppo e innovazione infrastrutturale promosso dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, finalizzato all’ottimizzazione dei servizi pubblici resi all’utenza.