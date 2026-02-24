S.A. 15:04 11 mln di passeggeri nel 2025: +8,6% in Sardegna L´assessora dei Trasporti Barbara Manca ha fatto il punto sui dati del traffico aereo dal 2023 al 2025, il traffico nazionale e quello internazionale



CAGLIARI - «Il traffico aereo in Sardegna conferma nel triennio 2023–2025 una crescita complessiva significativa, con il superamento nel 2025 della soglia degli 11 milioni di passeggeri tra nazionale e internazionale e un incremento percentuale dell'8,6%». Lo comunica l'assessora dei Trasporti Barbara Manca facendo il punto sui dati del traffico aereo dal 2023 al 2025. Per quanto riguarda il traffico nazionale, nel 2023 i passeggeri sono stati 6.539.602. Nel 2024 si è registrato un forte incremento, con 7.082.072 passeggeri (+8,3%), mentre nel 2025 il dato si è attestato a 7.101.071 passeggeri, con un ulteriore incremento dello 0,3%. All’interno di questo dato complessivo, la continuità territoriale (OSP) ha registrato una crescita molto marcata tra 2023 e 2024: si è passati da 2.338.163 passeggeri nel 2023 a 2.814.878 nel 2024 (+20,4%), per poi raggiungere 2.837.984 passeggeri nel 2025 (+0,8% rispetto al 2024). Il traffico nazionale in libero mercato è passato invece da 4.201.439 passeggeri nel 2023 a 4.267.194 nel 2024 (+1,6%), per attestarsi a 4.263.087 nel 2025, con una flessione del 4,1% rispetto all’anno precedente ma sostanzialmente stabile rispetto al 2023.



Analizzando i singoli scali, l’aeroporto di Cagliari ha registrato nel 2023 un totale di 3.603.689 passeggeri nazionali (2.351.731 in libero mercato e 1.251.958 in OSP). Nel 2024 il totale è salito a 3.792.791 (2.380.240 libero, 1.412.551 OSP), mentre nel 2025 si è attestato a 3.793.501 passeggeri (2.482.969 libero, 1.310.532 OSP). Rispetto al 2023, nel 2024 si è registrato un +5,2% complessivo e nel 2025 un +5,3%, con una sostanziale stabilità tra 2024 e 2025 (+0,02%). L’aeroporto di Olbia è passato da 1.814.421 passeggeri nazionali nel 2023 (1.176.791 libero e 637.630 OSP) a 2.146.526 nel 2024 (1.294.986 libero e 851.540 OSP), con una crescita del 18,3%. Nel 2025 il totale è stato di 2.056.814 passeggeri (1.181.238 libero e 875.576 OSP), con un calo del 4,2% rispetto al 2024 ma un +13,4% rispetto al 2023. Particolarmente rilevante la crescita dell’OSP tra 2023 e 2025 (+37,3%). Ad Alghero il traffico nazionale complessivo è passato da 1.121.492 passeggeri nel 2023 (672.917 libero e 448.575 OSP) a 1.142.755 nel 2024 (591.968 libero e 550.787 OSP) e a 1.250.756 nel 2025 (598.880 libero e 651.876 OSP). Il 2025 segna un +11,5% rispetto al 2023 e un +9,5% rispetto al 2024, con un incremento molto significativo dell’OSP (+45,3% rispetto al 2023).



Considerando il traffico complessivo linea+charter (nazionale e internazionale), nel 2023 la Sardegna ha registrato 9.560.159 passeggeri, di cui 3.020.557 internazionali e 6.539.602 nazionali. Nel 2024 il totale è salito a 10.559.254 (3.477.182 internazionali e 7.082.072 nazionali), con un incremento del 10,5%. Nel 2025 si è arrivati a 11.018.433 passeggeri complessivi, di cui 3.917.362 internazionali e 7.101.071 nazionali, con un ulteriore +4,3% rispetto al 2024. A Cagliari il totale complessivo è passato da 4.845.162 passeggeri nel 2023 a 5.154.377 nel 2024 e a 5.246.615 nel 2025. L’internazionale è cresciuto da 1.241.473 nel 2023 a 1.361.586 nel 2024 e a 1.453.114 nel 2025. A Olbia il totale è passato da 3.282.858 nel 2023 a 3.808.005 nel 2024 e a 4.009.563 nel 2025, con una crescita molto sostenuta dell’internazionale (da 1.468.437 nel 2023 a 1.952.749 nel 2025). Ad Alghero si è passati da 1.492.139 passeggeri complessivi nel 2023 a 1.595.872 nel 2024 e a 1.762.255 nel 2025, con un incremento dell’internazionale da 370.647 a 511.499 nel triennio. «Il salto tra 2023 e 2024 – dichiara l’assessora regionale dei Trasporti – è chiaramente legato all’uscita definitiva dall’emergenza Covid, che ha determinato una riesplosione generale del traffico aereo. La Sardegna ha intercettato in modo significativo questa ripresa. Nel 2025 questo exploit è diventato a tutti gli effetti strutturale, portando anche a un nuovo incremento con il superamento della soglia degli 11 milioni di passeggeri». «Questi dati – prosegue – confermano che il trasporto aereo non è solo uno strumento di mobilità, ma anche un potente stimolo alle presenze complessive. Le partenze e gli arrivi dei residenti sono tradizionalmente stabili, perché ancorati a una popolazione stazionaria o in lieve calo. La crescita registrata è quindi legata in larga parte alla maggiore attrattività della Sardegna e all’aumento dell’offerta».