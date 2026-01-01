Cor 11:06 «Sull´aeroporto non servono slogan» Aeroporto e collegamenti invernali, Gruppo di Forza Italia: «meno slogan e più progetti sulle scelte che riguardano Alghero. Coinvolgere Fondazione». La replica alla proposta del consigliere Pietro Sartore (Pd)







ALGHERO - Il gruppo consiliare di Forza Italia interviene sulla «indefinita proposta» avanzata dal consigliere comunale del Campo Largo, Pietro Sartore (Pd), in merito all’utilizzo di una quota dell’imposta di soggiorno per garantire nuovi collegamenti aerei invernali dall’aeroporto di Alghero. «L’obiettivo della destagionalizzazione e del rafforzamento dei collegamenti europei è certamente condivisibile. Da anni sosteniamo che senza accessibilità stabile e programmata non possa esistere una vera economia turistica per 8-9 mesi l’anno. Proprio per questo - replicano i consiglieri Azzurri Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini - riteniamo che su un tema così delicato non si possano fare annunci generici o proposte prive di un reale fondamento tecnico. Il trasporto aereo è un mercato liberalizzato a livello europeo e ogni intervento pubblico deve rispettare regole stringenti in materia di concorrenza, trasparenza e aiuti di Stato. 