Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Sulla Sassari-Alghero a 211 km/h
Cor 10:58
Sulla Sassari-Alghero a 211 km/h
Gli agenti hanno immediatamente intimato l’alt al conducente, ma l’uomo non si è fermato e ha proseguito la marcia con l’autovettura proiettata ad altissima velocità: era senza copertura assicurativa
ALGHERO - Proseguono i controlli della Polizia Stradale lungo le principali arterie della Sardegna per contrastare i comportamenti di guida più pericolosi. Nei giorni scorsi il personale della Sezione Polizia Stradale di Sassari, durante un servizio di vigilanza stradale e controllo della velocità effettuato con apparecchiatura Telelaser lungo la Sassari-Alghero, ha rilevato il passaggio di un’autovettura che procedeva alla velocità di ben 211 km/h.

Gli agenti hanno immediatamente intimato l’alt al conducente, ma l’uomo non si è fermato e ha proseguito la marcia con l’autovettura proiettata ad altissima velocità, allontanandosi dal posto di controllo. La pattuglia ha quindi inseguito il veicolo, riuscendo a raggiungerlo e fermarlo pochi chilometri più avanti, dove il conducente è stato finalmente bloccato e sottoposto a controllo.

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è emerso che il veicolo circolava privo della copertura assicurativa obbligatoria. Al conducente sono state quindi contestate le violazioni previste dal Codice della Strada per l’eccesso di velocità di oltre 60 km/h rispetto al limite consentito e la circolazione senza assicurazione. Sono stati inoltre adottati i conseguenti provvedimenti accessori con la sospensione della patente di guida, la decurtazione dei punti e il sequestro amministrativo del veicolo.
10 marzo
Soft skills per l’oncologia del futuro
10 marzo
Carburanti alle stelle in Sardegna
10 marzo
«Voli winter, l´idea piace lavoriamo insieme»



