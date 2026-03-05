Cor 18:59 «Piano strategico, soldi buttati» Il gruppo di Forza Italia solleva più di una perplessità: perché spendere risorse per rifare ciò che Alghero ha già? «Allungare i tempi e moltiplicare i costi, emarginato anche il lavoro del leader del centrosinistra Mario Bruno»



ALGHERO - «L’annuncio dell’avvio di un nuovo Piano Strategico per la città di Alghero da parte dell’amministrazione comunale, che si manifesta completamente slegato da quello precedente, solleva più di una perplessità. Non si capisce infatti per quale ragione si scelga di ripartire completamente da zero quando la città dispone già di un Piano Strategico elaborato durante l’amministrazione Tedde e successivamente aggiornato nel corso dell’amministrazione Bruno. Un lavoro serio, costruito con il contributo dell’università, delle categorie economiche, delle imprese, dei lavoratori, delle associazioni e di tanti attori della comunità algherese».



«Quel piano non era un semplice documento programmatico, ma un vero percorso condiviso che individuava scelte strategiche, spunti illuminati che utilizzavano i talenti algheresi e indirizzi di sviluppo e proposte concrete per accompagnare Alghero verso il futuro. Un patrimonio di analisi, idee e progettualità che oggi rischia di essere ignorato. La decisione di avviare un piano “ex novo”, senza alcun evidente collegamento con quanto già elaborato, appare quindi una scelta difficilmente comprensibile. Significa ripetere studi già fatti, riaprire processi già svolti e destinare nuove risorse pubbliche – anche rilevanti – per rifare un lavoro che la città ha già pagato e già costruito».



«Il rischio è evidente secondo Forza Italia: allungare i tempi e moltiplicare i costi, mentre Alghero avrebbe bisogno di attuare strategie e non di ricominciare ogni volta da capo. Potremmo comprendere se così facendo il Campo Largo volesse emarginare il lavoro concluso dal centrodestra. Ma non comprendiamo perché voglia fare altrettanto con il lavoro del leader del centrosinistra Mario Bruno. Ci riserviamo di comprendere meglio i contenuti e l’impostazione di questo nuovo percorso quando l’amministrazione lo presenterà formalmente alle forze politiche e alla città. Da parte nostra non mancherà un contributo di idee e proposte, ma è evidente che qualsiasi riflessione seria sul futuro di Alghero non può che partire dal lavoro già realizzato e dal patrimonio strategico costruito negli anni con il coinvolgimento della comunità, dell’università, delle categorie economiche e sociali. Fare finta che quel lavoro non esista non significa innovare: significa semplicemente perdere tempo e risorse» chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo di Forza Italia.