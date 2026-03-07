Cor 17:11 Settimana Santa Alghero, una storia che si ripete Presentato oggi al Quarter il programma delle celebrazioni 2026 realizzato in collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l´Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero







Insieme al presidente della Fondazione Alghero, alle assessore alla Cultura e Turismo, alla Confraternita della Misericordia di Alghero e il dirigente dell'Istituto Istruzione Superiore A. Costantino, gli alunni e insegnanti che firmano l'immagine dell'edizione 2026 della Setmana Santa con in testa "L'Abbraccio dolente" di Catalan Tv, sul maxischermo all'esterno della Cattedrale di Santa Maria e sul canale Youtube della Diocesi di Alghero-Bosa. L'atteso Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto) nel giorno della Santa Pasqua, sarà impreziosito, come tradizione, dalla manifestazione di spari a salve curata dall'Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda.



ITINERARIO PROCESSIONI SETTIMANA SANTA 2026



27 MARZO: Venerdì di Passione

Ore 20:00 – Processione dell’Addolorata

Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco. Rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia.



29 MARZO: Domenica delle Palme

Ore 10:00 – Benedizione delle Palme nella Chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale: via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10:30 – Cattedrale: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Rientro della Confraternita presso la Chiesa della Misericordia.



31 MARZO: Martedì Santo

Ore 20:00 – Processione dei Misteri

Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Omelia in Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, rientro presso la Chiesa della Misericordia.



2 APRILE: Giovedì Santo

Ore 10:00 Cattedrale: Santa Messa Crismale celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – Accompagna la funzione il Coro Diocesano Alghero-Bosa

Ore 18:30 Cattedrale: Messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 21:00 – Processione per visita Eucaristica | “Les Cerques”

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Chiesa di San Michele, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Via Mons. Ciuchini, Chiesa della Mercede, Via Mons. Ciuchini, Via Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via Kennedy, Largo San Francesco, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto e rientro presso la Chiesa della Misericordia.

Ore 22:00 Cattedrale: Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione.



3 APRILE: Venerdì Santo

Ore 08:00 Cattedrale: Ufficio delle letture e Lodi Mattutine

Ore 11:20 Processione della Via Crucis

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Piazza Porta Terra, via Sassari, Scalo Tarantiello, Banchina Dogana, Porto Salve, Piazza Civica, Piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria.



Ore 11:40 Cattedrale: Innalzamento del Cristo – Accompagna la funzione l’Associazione Musicale Lo Frontuni

Ore 16:00 Cattedrale: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore. Presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, Lettura della Passione, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.



Ore 20:00 Processione del Discendimento verso la Cattedrale

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 20:30 Cattedrale: Predica del Discendimento – accompagna il rito il Coro Polifonico Algherese

Proiezione esterna della funzione in Piazza Duomo

Ore 21:30 – Processione del Venerdì Santo

Percorso: Cattedrale, Via Santa Barbara, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G.Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Piazza Sulis (ore 22:10 circa) , Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Piazza della Mercede (ore 22:40 circa), Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Torre di Porta Terra (ore 23:20 circa), Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia (ore 23:40 circa).



4 APRILE: Sabato Santo

Ore 21:00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – il Coro Polifonico Algherese cura i canti della celebrazione.



5 APRILE: Domenica di Pasqua

Ore 9:00 Processione della Madonna

Percorso: Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo angolo Via C. Alberto (Incontro)

Ore 09:30 Processione di Gesù Risorto

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo angolo Via C. Alberto (Incontro)



Ore 09:45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto) manifestazione di spari a salve a cura dell’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda

Ore 09:50 Processione

Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via La Marmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10:30 – Cattedrale: Messa Solenne presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 12:00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia: Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.

Ore 12:00 Cattedrale: Santa Messa



12 APRILE: Seconda Domenica di Pasqua

Ore 10:30 Santuario N.S. di Valverde: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino- canta l’Associazione Coro Polifonico Olmedese Incantos



I fedeli sono invitati ad indossare l’abito scuro nelle processioni del giovedì e venerdì Santo



EVENTI COLLATERALI



27 marzo – Venerdì di Passione

Ore 20:30 – Cattedrale

“Concerto Spirituale” a cura dell’Associazione Musicale “Lo Frontuni” – Cattedrale di Santa Maria al termine della processione.



29 marzo – Domenica delle Palme

Ore 18:30 – Parrocchia di S.G.Bosco

Les ondes de gener. La storia del Cristo di Alicante raccontata con i versi di Franco Cano accompagnata dalle musiche tradizionali della Settimana Santa Algherese, con la partecipazione di Gabriella Buseddu, Paola Gallo ed Enza Castellaccio.

A cura dell’Associazione Banda musicale “Antonio Dalerci”



29 marzo – Domenica delle Palme

Ore 20:30 – Cattedrale

“Le sette ultime parole di Nostro Signore sulla Croce” di Saverio Mercadante – Un viaggio nella musica Sacra | L’Associazione “Pro Arte” Alghero propone l’intenso oratorio per soli, coro e orchestra che mette in musica le ultime frasi di Cristo sulla Croce. Un capolavoro di profonda spiritualità che unisce solennità sacra e forza drammatica.



11 aprile: Concerto di Musica Sacra

- Cattedrale, a cura del Kultur Centrum Niederrhein e.V.

Ensemble vocale tedesco e solisti

Quartetto d’archi

Claudio Sanna, Organo/Pianoforte

Giovanni Solinas, direttore

