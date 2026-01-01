S.A. 18:40 Coldiretti a tavola nelle mense: accordo con Anci L´accordo ha l´obiettivo di facilitare l’ingresso dei prodotti a chilometro 0 direttamente in mense scolastiche, ospedali e non solo



CAGLIARI - Valorizzare le produzioni nazionali, tutelare i territori e promuovere modelli alimentari sani e sostenibili. Sono gli obiettivi del Protocollo d’Intesa firmato da Coldiretti e Anci a Roma, che avvia una collaborazione strutturale tra Comuni italiani e mondo agricolo. L’accordo riconosce all’agricoltura un ruolo multifunzionale nella tutela del paesaggio, della salute dei cittadini e della coesione sociale, attribuendo ai Comuni un ruolo chiave come presidio di comunità. Un’intesa che avrà ricadute strategiche anche in Sardegna, dove il legame tra municipalità e mondo agricolo rappresenta la spina dorsale dell’economia identitaria dell'isola.



«In Sardegna questo accordo si può declinare in uno strumento concreto per difendere il valore delle nostre aziende agricole e la salute dei cittadini sardi – dicono il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba – facilitare l’ingresso dei prodotti a chilometro 0 direttamente in mense scolastiche, ospedali e non solo, significa fare vera sovranità alimentare e sostenere il reddito dei pastori e degli agricoltori locali. Al contempo, il rafforzamento dei mercati di Campagna Amica nei centri urbani e, soprattutto, nei piccoli comuni, è una risposta efficace contro la desertificazione commerciale e lo spopolamento. Collaborare con i Comuni sardi su temi come la TARI e la gestione dei servizi agricoli permetterà alle nostre imprese di essere più competitive e centrali nella custodia di un paesaggio unico al mondo, garantendo che le risorse restino all'interno delle nostre comunità».



Coldiretti ed Anci concordano sulla necessità di confronto periodico per approfondire tematiche di comune interesse al fine di dare indicazioni applicative omogenee, su tutto il territorio nazionale, di disposizioni di interesse delle imprese agricole e di competenza dei comuni. Particolare attenzione sarà rivolta alla normativa in materia di tassa sui rifiuti (TARI), in considerazione delle peculiarità dell’attività delle imprese agricole e dei rifiuti da esse prodotti. Tra gli assi principali del Protocollo figura la ristorazione collettiva, con l’impegno ad aumentare nelle mense pubbliche e scolastiche l’utilizzo di prodotti made in Italy, locali, stagionali, biologici e da filiere corte. In questa direzione sarà previsto il supporto ai Comuni nella definizione di capitolati e disciplinari che introducano criteri di qualità, trasparenza e origine nelle forniture. Una misura sostenuta dalla richiesta dei cittadini: secondo un’indagine Coldiretti/Censis solo il 38% ritiene adeguate le informazioni oggi disponibili nelle mense e l’86% chiede più alimenti freschi e di stagione. Accanto alle mense, il Protocollo dedica un capitolo all’educazione alimentare, con iniziative rivolte soprattutto ai più giovani per promuovere corretti stili di vita, valorizzare la Dieta Mediterranea e contrastare la diffusione dei prodotti ultra-formulati, tema su cui Coldiretti ha più volte lanciato l’allarme. Le attività comprendono percorsi didattici, laboratori e progetti territoriali che rafforzeranno il rapporto tra scuola, famiglie e produttori agricoli.