Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaAgricoltura › Coldiretti a tavola nelle mense: accordo con Anci
S.A. 18:40
Coldiretti a tavola nelle mense: accordo con Anci
L´accordo ha l´obiettivo di facilitare l’ingresso dei prodotti a chilometro 0 direttamente in mense scolastiche, ospedali e non solo
Coldiretti a tavola nelle mense: accordo con Anci

CAGLIARI - Valorizzare le produzioni nazionali, tutelare i territori e promuovere modelli alimentari sani e sostenibili. Sono gli obiettivi del Protocollo d’Intesa firmato da Coldiretti e Anci a Roma, che avvia una collaborazione strutturale tra Comuni italiani e mondo agricolo. L’accordo riconosce all’agricoltura un ruolo multifunzionale nella tutela del paesaggio, della salute dei cittadini e della coesione sociale, attribuendo ai Comuni un ruolo chiave come presidio di comunità. Un’intesa che avrà ricadute strategiche anche in Sardegna, dove il legame tra municipalità e mondo agricolo rappresenta la spina dorsale dell’economia identitaria dell'isola.

«In Sardegna questo accordo si può declinare in uno strumento concreto per difendere il valore delle nostre aziende agricole e la salute dei cittadini sardi – dicono il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba – facilitare l’ingresso dei prodotti a chilometro 0 direttamente in mense scolastiche, ospedali e non solo, significa fare vera sovranità alimentare e sostenere il reddito dei pastori e degli agricoltori locali. Al contempo, il rafforzamento dei mercati di Campagna Amica nei centri urbani e, soprattutto, nei piccoli comuni, è una risposta efficace contro la desertificazione commerciale e lo spopolamento. Collaborare con i Comuni sardi su temi come la TARI e la gestione dei servizi agricoli permetterà alle nostre imprese di essere più competitive e centrali nella custodia di un paesaggio unico al mondo, garantendo che le risorse restino all'interno delle nostre comunità».

Coldiretti ed Anci concordano sulla necessità di confronto periodico per approfondire tematiche di comune interesse al fine di dare indicazioni applicative omogenee, su tutto il territorio nazionale, di disposizioni di interesse delle imprese agricole e di competenza dei comuni. Particolare attenzione sarà rivolta alla normativa in materia di tassa sui rifiuti (TARI), in considerazione delle peculiarità dell’attività delle imprese agricole e dei rifiuti da esse prodotti. Tra gli assi principali del Protocollo figura la ristorazione collettiva, con l’impegno ad aumentare nelle mense pubbliche e scolastiche l’utilizzo di prodotti made in Italy, locali, stagionali, biologici e da filiere corte. In questa direzione sarà previsto il supporto ai Comuni nella definizione di capitolati e disciplinari che introducano criteri di qualità, trasparenza e origine nelle forniture. Una misura sostenuta dalla richiesta dei cittadini: secondo un’indagine Coldiretti/Censis solo il 38% ritiene adeguate le informazioni oggi disponibili nelle mense e l’86% chiede più alimenti freschi e di stagione. Accanto alle mense, il Protocollo dedica un capitolo all’educazione alimentare, con iniziative rivolte soprattutto ai più giovani per promuovere corretti stili di vita, valorizzare la Dieta Mediterranea e contrastare la diffusione dei prodotti ultra-formulati, tema su cui Coldiretti ha più volte lanciato l’allarme. Le attività comprendono percorsi didattici, laboratori e progetti territoriali che rafforzeranno il rapporto tra scuola, famiglie e produttori agricoli.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:24
«Ciclone, conta danni e tavolo permanente»
Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, nel fare un primo bilancio sull’evento climatico estremo che nei giorni scorsi ha investito l’isola, soprattutto nei territori dei versanti meridionali e orientali
16/130 milioni persi nella Nurra. «Priorità sistemare le reti idriche»
14/1Bilancio di Coldiretti Sardegna in quattro tappe
13/1NaturaBio tra le 300 eccellenze italiane
15/1Riserve idriche e agricoltura: dibattito a Sassari
9/1Compost: accordo con Confagricoltura
9/1Nuona Pac: benefici ai giovani con terza media
7/1Compost gratuito per aziende e privati a Sassari
20/12Tavolo verde, Agus si presenta
18/12Coldiretti contro i tagli Ue a Bruxelles
9/12Campagne sarde, crescono i furti
« indietro archivio agricoltura »
23 gennaio
Caso-Secal, mazzate sugli algheresi
22 gennaio
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
23 gennaio
Ipsar, Agraria, Piazza Mercati: Scelte sciagurate



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)