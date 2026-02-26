Cor 7:35 «Una governance snella per far crescere il Parco» Nella sala Cicci Peis di via Mazzini ad Alghero la prima iniziativa pubblica alla presenza del consigliere regionale Valdo Dinolfo, col presidente Emiliano Orrù e il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto



ALGHERO - Ad Alghero si apre il confronto con tutte le associazioni ambientaliste e gli imprenditori per il futuro del Parco Regionale di Porto Conte. L'obiettivo è tanto semplice quanto attuale: discutere e confrontarsi sulle reali potenzialità di crescita del Parco di Porto Conte in un momento particolarmente favorevole per poter incidere normativamente sulla legge istitutiva regionale, così da rendere snella la governance e arricchire di attrattività e occasioni di sviluppo competitivo l'area protetta algherese.



Nella sala Cicci Peis di via Mazzini ad Alghero la prima iniziativa pubblica alla presenza del consigliere regionale Valdo Dinolfo, col presidente Emiliano Orrù e il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto. In sala tutte le principali e più rappresentative associazioni del mondo ambientalista, i protagonisti e promotori della nascita del Parco ad Alghero, molti imprenditori operanti all'interno dell'area parco e tanti curiosi: cresce così la consapevolezza che la valorizzazione del territorio passa sempre più per un uso consapevole delle bellezze ambientali, che contempli però la fruizione dei luoghi e la possibilità di fare impresa con metodi e criteri di piena sostenibilità.



A dimostrazione dell'importanza dell'iniziativa, che mira a coinvolgere l'intera cittadinanza in un percorso di condivisione d'intenti per una consapevole riforma del funzionamento dell'ente gestore a Tramariglio, presenti all'incontro anche numerosi consiglieri comunali (oggi membri dell'assemblea a Casa Gioiosa), il presidente Mimmo Pirisi, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Anna Arca Sedda e Christian Mulas, l'assessora Ornella Piras.



