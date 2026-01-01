S.A. 14:41 Al Parco di Porto Conte 4,2 mln per interventi sulle coste Importante finanziamento da 4,2 milioni di euro per il Parco di Porto Conte da Ministero Ambiente e Regione Sardegna per il ripristino morfo-funzionale delle serie di vegetazione e dei sistemi forestali costieri



ALGHERO - Su iniziativa della Regione Sardegna, Assessorato della difesa dell’ambiente, Servizio Tutela della natura e politiche forestali, Settore Rete ecologica regionale, il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito dell’Accordo di Coesione MASE-FSC 2021-2027, ha ammesso al finanziamento la scheda di intervento proposta dal Parco di Porto Conte sul “Ripristino morfo-funzionale delle serie di vegetazione e dei sistemi forestali costieri, anche in adattamento ai cambiamenti climatici”, per un importo di 4,2 milioni di euro. In particolare, si evidenzia che a seguito della pubblicazione della Delibera n. 51 del 10 dicembre 2025 (prevista a breve) potrà essere avviato il procedimento di sottoscrizione degli Accordi tra il MASE e le Regioni e, successivamente, delle convenzioni tra le Regioni e i soggetti attuatori, fra i quali il Parco di Porto Conte. Gli interventi sono stati ricondotti ad un'unica Linea di azione denominata “Azioni e interventi in attuazione del Piano Nazionale di Ripristino (ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1991)” per un importo complessivo pari a euro 82.412.616,61.



L’intervento nel Parco di Porto Conte prevede l’attuazione di azioni mirate e diversi interventi collegati che andranno ad interessare: a) le coste basse sabbiose (per il miglioramento dello stato di conservazione di specie vegetali target quali Anchusa crispa, A. sardoa, e Linaria flava; b) le coste alte a falesia, dove si prevedono azioni in favore delle superfici di gariga a Centaurea horrida; c) l’entroterra con una ridefinizione delle superfici di ginepreto e, in special modo, una rinaturalizzazione delle pinete litorali di impianto artificiale in favore di una riaffermazione dei boschi di leccio. Previsti anche interventi di riqualificazione di ruderi e manufatti storici ubicati all’interno del Parco. «Apprendiamo con soddisfazione la notizia del finanziamento della nostra proposta - sottolinea il Presidente del Parco Emiliano Orrù - frutto di un ottimo lavoro di squadra fra i nostri tecnici e quelli del competente Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell’Assessorato regionale all’Ambiente. Un risultato reso possibile anche grazie al fatto che l’intera componente forestale del compendio di Punta Giglio è recentemente passata nella proprietà pubblica a seguito dell’acquisto di tutta la parte privata da parte del Comune di Alghero e dello stesso Parco di Porto Conte. Ed è proprio per questa piena disponibilità che sarà possibile utilizzare nello stesso compendio una cospicua parte del nuovo finanziamento ottenuto dal Parco».



«L’incremento delle superfici e soprattutto il ripristino morfo funzionale delle formazioni a Quercus ilex presenti in particolare nel sito di Punta Giglio - commenta il direttore del Parco Mariano Mariani - rappresenta un utile strumento per aumentare localmente la capacità di sequestro del carbonio che è una delle principali finalità del progetto finanziato. Grazie alla piena proprietà del sito di Punta Giglio ed agli interventi previsti sarà possibile un rilevante incremento annuo del sequestro della CO2: si consideri che una lecceta assorbe circa 7,5 tonnellate di CO2/ettaro/anno contro le 2,4 di una pineta litorale; quindi, la progressiva sostituzione con leccio della pineta litorale ormai ammalorata e senescente produrrà un incremento annuo del 300% nel sequestro della CO2».