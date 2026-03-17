Cor 7:36 Rissa in Consiglio ad Alghero Parole grosse e minacce. Tensione alle stelle in Consiglio comunale mercoledì sera ad Alghero col presidente Pirisi e il capogruppo Cocco che si affrontano a muso duro in aula. Le immagini



ALGHERO - Baraonda in aula ad Alghero in occasione del Consiglio comunale di mercoledì sera. La seduta che avrebbe dovuto licenziare l'attesa delibera che sblocca numerosi immobili dal vincolo civico, si ingolfa fin dal principio, quando in occasione delle brevi segnalazioni si scaldano gli animi con interventi taglienti e pungenti, tanto dai banchi delle opposizioni quanto dalla maggioranza. Col culmine che si raggiunge quando il presidente Mimmo Pirisi vieta la replica del capogruppo Alessandro Cocco (per fatto personale) all'intervento di Marco Colledanchise. Apriti cielo: parole grosse e minacce con i due consiglieri che rischiano seriamente il contatto fisico. Tensione alle stelle e seduta sospesa per far raffreddare gli animi.



