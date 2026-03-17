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Cor 17:46
Fusione aeroporti, l´altolà di Martinelli
Il capogruppo centrista di Alghero chiede al presidente del Consiglio ed al sindaco un Consiglio comunale aperto per capire, approfondire e discutere sulla decisione della Regione di procedere con la fusione degli scali di Cagliari, Alghero e Olbia
Fusione aeroporti, l´<i>altolà</i> di Martinelli

ALGHERO - Un Consiglio Comunale aperto, così da evitare polemiche o strumentalizzazioni, ma soprattutto per capire cosa abbia realmente in testa la Ragione (e la sua maggioranza con la presidente Todde) con la delibera che - di fatto - approva l'integrazione industriale degli aeroporti sardi nella "Term Sheet – Holding". Considerato che già oggi siamo incorporati nella Geasar di Olbia e domani lo saremo con la Sogaer di Cagliari e «saremo in subordine delsubordine» sarebbe importante vigilare che nulla sia a scapito dell’agibilità e dell’operatività del nostro aeroporto. Parole di Gianni Martinelli, capogruppo di Noi RiformiAmo Alghero, in occasione delle brevi segnalazioni nel Consiglio comunale svoltosi mercoledì sera a Villa Maria Pia.
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